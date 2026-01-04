Дружина радника Трампа опублікувала мапу Гренландії в кольорах прапора США: у Данії обурені

Зазіхання Трампа на Гренландію

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще наприкінці свого першого терміну намагався придбати Гренландію, але Данія відмовила, як і 80 років тому.

Повернувшись до Білого дому у 2025 році, він знову заявив, що США мають встановити контроль над островом заради безпеки.

Водночас ми писали, що прем’єр Данії Метте Фредеріксен у серпні 2025 року звинуватила оточення Трампа у спробах втручання в політичні процеси Гренландії.

У жовтні вона зауважила, що президент США начебто охолов до цієї теми, але може повернутися до неї знову.

До того ж Данія вже посилила оборону острова після нових зазіхань Трампа.

У грудні Трамп оголосив про призначення губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним представником по Гренландії.