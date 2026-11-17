Про яке опитування МОН йдеться

Опитування щодо стану шкільних бібліотек України МОН провело у період з 11 вересня до 9 жовтня 2026 року.

Воно охопило понад 10 тисяч закладів освіти (державної та комунальної форм власності).

Мета такого дослідження - з'ясувати актуальний стан шкільних бібліотек:

як війна вплинула на їхні приміщення та книжкові фонди;

наскільки бібліотеки забезпечені літературою, меблями й технікою;

чи є вони доступними та зручними для учнівства.

Окрему увагу приділили мовному складу бібліотечних фондів, зокрема наявності літератури:

мовами корінних народів України;

мовами національних меншин.

"Інформацію про мовний розподіл літератури надали понад 92% опитаних закладів", - уточнили в МОН.

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Література мовами корінних народів

Згідно з результатами опитування, про наявність літератури мовами корінних народів України повідомили 189 шкіл.

Загальний обсяг таких фондів становить 72 833 примірники.

Найбільше закладів, які мають відповідну літературу, розташовані:

у Волинській області;

у Дніпропетровській області;

у Закарпатській області.

Водночас найбільші за кількістю примірників фонди зосереджені:

у Чернівецькій області;

у Черкаській області;

у Волинській області.

"У школах, де представлена література мовами корінних народів України, її середня частка в загальному бібліотечному фонді становить 4,7%", - зауважили в МОН.

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Література мовами національних меншин

Про наявність літератури мовами національних меншин, які проживають в Україні, повідомили 677 шкіл.

Загалом ці фонди налічують 921 246 примірників.

Найбільше закладів із такою літературою розташовано:

в Одеській області;

у Закарпатській області;

у Чернівецькій області.

Ці ж самі регіони мають і найбільші за обсягом книжкові фонди мовами національних меншин.

"У школах, де наявна така література, її середня частка в загальному бібліотечному фонді становить 13,4%", - констатували в МОН.

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Скільки шкіл мають літературу обох категорій

У межах проведеного опитування 128 шкіл повідомили, що мають літературу обох категорій:

і мовами корінних народів;

і мовами національних меншин.

"Це становить близько 1,8% закладів, які надали інформацію про мовний склад відповідних фондів", - розповіли у МОН.

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Чим важливі результати опитування

Виходячи з отриманих під час опитування даних, у міністерстві дійшли висновку, що фонди літератури мовами корінних народів та національних меншин суттєво відрізняються:

як за загальною кількістю примірників;

так і за часткою в бібліотечних фондах.

Одна з можливих причин - більша кількість етнічних спільнот, які належать до національних меншин України, а отже, й ширше мовне різноманіття відповідних видань.

"На доступність такої літератури також можуть впливати культурні зв'язки, які представники національних меншин підтримують з іншими країнами", - пояснили в МОН.

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Зазначається, що результати опитування допоможуть не просто оцінити представленість літератури мовами корінних народів та нацменшин у шкільних бібліотеках різних регіонів, але й оновлювати їх:

визначити потреби шкільних бібліотек;

спланувати ресурси для оновлення книжкових фондів;

посилити підтримку читання в межах політики "Освіта для життя".

"Водночас для визначення реальних потреб важливо враховувати не лише кількість примірників, а й актуальність видань, їхню відповідність віку та інтересам дітей, а також мовні потреби учнівства в конкретних громадах", - підсумували в МОН.