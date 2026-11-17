Литературу на языках коренных народов или национальных меньшинств имеют более 700 школьных библиотек в разных областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки Украины (по результатам проведенного опроса).
Опрос о состоянии школьных библиотек Украины МОН провело в период с 11 сентября по 9 октября 2026 года.
Он охватил более 10 тысяч учебных заведений (государственной и коммунальной форм собственности).
Цель такого исследования - выяснить актуальное состояние школьных библиотек:
Отдельное внимание было уделено языковому составу библиотечных фондов, в частности наличию литературы:
"Информацию о языковом распределении литературы предоставили более 92% опрошенных заведений", - уточнили в МОН.
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Согласно результатам опроса, о наличии литературы на языках коренных народов Украины сообщили 189 школ.
Общий объем таких фондов составляет 72 833 экземпляра.
Больше всего заведений, имеющих соответствующую литературу, расположены:
В то же время крупнейшие по количеству экземпляров фонды сосредоточены:
"В школах, где представлена литература на языках коренных народов Украины, ее средняя доля в общем библиотечном фонде составляет 4,7%", - отметили в МОН.
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О наличии литературы на языках национальных меньшинств, проживающих в Украине, сообщили 677 школ.
В общей сложности эти фонды насчитывают 921 246 экземпляров.
Больше всего заведений с такой литературой расположено:
Эти же регионы имеют и крупнейшие по объему книжные фонды на языках национальных меньшинств.
"В школах, где есть такая литература, ее средняя доля в общем библиотечном фонде составляет 13,4%", - констатировали в МОН.
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В рамках проведенного опроса 128 школ сообщили, что имеют литературу обеих категорий:
"Это составляет около 1,8% заведений, которые предоставили информацию о языковом составе соответствующих фондов", - рассказали в МОН.
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Исходя из полученных в ходе опроса данных, в министерстве пришли к выводу, что фонды литературы на языках коренных народов и национальных меньшинств существенно отличаются:
Одна из возможных причин - большее количество этнических сообществ, принадлежащих к национальным меньшинствам Украины, а следовательно, и более широкое языковое разнообразие соответствующих изданий.
"На доступность такой литературы также могут влиять культурные связи, поддерживаемые представителями национальных меньшинств с другими странами", - объяснили в МОН.
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Отмечается, что результаты опроса помогут не просто оценить представленность литературы на языках коренных народов и нацменьшинств в школьных библиотеках разных регионов, но и обновлять их:
"В то же время, для определения реальных потребностей важно учитывать не только количество экземпляров, но и актуальность изданий, их соответствие возрасту и интересам детей, а также языковые потребности ученичества в конкретных громадах", - подытожили в МОН.
Напомним, ранее мы рассказывали, угрожает ли Украине дефицит книг и могут ли издательства их страховать.
Кроме того, мы объясняли, какую альтернативу для школьников готовит правительство на фоне вражеских атак на типографии и склады с учебниками.
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