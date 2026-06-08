КНДР знайшла хитрі схеми обходу санкцій ООН за допомогою Росії та Китаю

Пхеньян імпортував з Китаю та Росії у сім разів більше палива, ніж дозволяють резолюції Радбезу ООН. Офіційна статистика показує лише верхівку айсберга.

Резолюція 2397 обмежує імпорт нафтопродуктів для КНДР до 500 000 барелів на рік. Офіційно Пхеньян зафіксував отримання 483 139 барелів, а це майже 97% від ліміту. Проте реальні цифри значно вищі.

Росія перестала звітувати про постачання: Кремль мовчить на цю тему з початку 2024 року. Південнокорейський законодавець Ю Йон Вон стверджує, що Москва та Пекін свідомо приховують реальні обсяги палива для режиму Кім Чен Ина.

Експорт вугілля під виглядом російського

Пхеньян не лише купує, а й активно продає. Північна Корея експортує вугілля та залізну руду попри повну заборону ООН. Для цього КНДР використовує вантажні судна під іноземними прапорами, тобто "тіньовий флот", як і РФ.

Головна хитрість - фальсифікація походження товару: вугілля маркують як російське. Минулого року обсяг таких постачань склав приблизно 1,5 мільйона тонн. Пхеньян намагається розширити цей тіньовий бізнес на Китай та інші країни.

Снаряди за технології: ціна співпраці з Москвою

У статті наголошується, що з вересня 2023 року по квітень 2024 року КНДР відправила до Росії колосальну кількість зброї. Йдеться про артилерійські снаряди, системи залпового вогню та сотні балістичних ракет малої дальності.

Замість зброї Пхеньян отримує критичні технології:

сучасні засоби протиповітряної оборони;

системи радіоелектронного придушення (РЕБ);

військові розробки для безпілотників;

технології для космічних ракет-носіїв.

Російські військові кораблі навіть супроводжували вантажні судна КНДР. Розвідка ідентифікувала три кораблі, які вже перебували під санкціями Сеула. Вони безперешкодно курсували між портами двох країн.

Критика уряду в Сеулі

Ситуація викликала політичний скандал у Південній Кореї. Законодавець Ю Йон Вон розкритикував чинну адміністрацію. Він вважає, що уряд діє надто повільно, адже нових санкцій не впроваджували вже цілий рік.

"Дані показують, що навіть попри те, що Північна Корея обходить міжнародні санкції, імпортує великі обсяги переробленої нафти та продовжує незаконний експорт корисних копалин, уряд не вжив жодних ефективних санкційних заходів", - заявив Ю.

З 2017 року Південна Корея внесла до чорних списків 170 осіб та 108 організацій. Проте з червня минулого року цей процес фактично зупинився.