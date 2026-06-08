КНДР нашла хитрые схемы обхода санкций ООН с помощью России и Китая

Пхеньян импортировал из Китая и России в семь раз больше топлива, чем позволяют резолюции Совбеза ООН. Официальная статистика показывает лишь верхушку айсберга.

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Резолюция 2397 ограничивает импорт нефтепродуктов для КНДР до 500 000 баррелей в год. Официально Пхеньян зафиксировал получение 483 139 баррелей, а это почти 97% от лимита. Однако реальные цифры значительно выше.

Россия перестала отчитываться о поставках: Кремль молчит на эту тему с начала 2024 года. Южнокорейский законодатель Ю Йон Вон утверждает, что Москва и Пекин сознательно скрывают реальные объемы топлива для режима Ким Чен Ына.

Экспорт угля под видом российского

Пхеньян не только покупает, но и активно продает. Северная Корея экспортирует уголь и железную руду несмотря на полный запрет ООН. Для этого КНДР использует грузовые суда под иностранными флагами, то есть "теневой флот", как и РФ.

Главная хитрость - фальсификация происхождения товара: уголь маркируют как российский. В прошлом году объем таких поставок составил примерно 1,5 миллиона тонн. Пхеньян пытается расширить этот теневой бизнес на Китай и другие страны.

Снаряды за технологии: цена сотрудничества с Москвой

В статье отмечается, что с сентября 2023 года по апрель 2024 года КНДР отправила в Россию колоссальное количество оружия. Речь идет об артиллерийских снарядах, системах залпового огня и сотнях баллистических ракет малой дальности.

Вместо оружия Пхеньян получает критические технологии:

современные средства противовоздушной обороны;

системы радиоэлектронного подавления (РЭБ);

военные разработки для беспилотников;

технологии для космических ракет-носителей.

Российские военные корабли даже сопровождали грузовые суда КНДР. Разведка идентифицировала три корабля, которые уже находились под санкциями Сеула. Они беспрепятственно курсировали между портами двух стран.

Критика правительства в Сеуле

Ситуация вызвала политический скандал в Южной Корее. Законодатель Ю Йон Вон раскритиковал действующую администрацию. Он считает, что правительство действует слишком медленно, ведь новых санкций не вводили уже целый год.

"Данные показывают, что даже несмотря на то, что Северная Корея обходит международные санкции, импортирует большие объемы переработанной нефти и продолжает незаконный экспорт полезных ископаемых, правительство не приняло никаких эффективных санкционных мер", - заявил Ю.

С 2017 года Южная Корея внесла в черные списки 170 человек и 108 организаций. Однако с июня прошлого года этот процесс фактически остановился.