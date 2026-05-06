КНДР офіційно відмовилась від об’єднання з Південною Кореєю

Північна Корея оновила конституцію і визначила свою територію як таку, що межує з Південною Кореєю. З документа прибрали всі згадки про можливе возз’єднання двох країн.

Як зазначає видання, перегляд, який був прийнятий на березневому засіданні Верховних народних зборів, законодавчого органу Пхеньяна, є першим випадком, коли Північна Корея додала територіальний пункт до своєї конституції.

Тепер КНДР визначає свою територію, як землі, що межують з Китаєм, Росією та Південною Кореєю, включаючи територіальні води та повітряний простір.

У пункті також йдеться, що Північна Корея "ніколи не потерпить жодного порушення" своєї території, але не уточнюється місцеперебування її кордону з Південною Кореєю та не згадуються прямо спірні морські кордони, такі як Північна гранична лінія в Жовтому морі.

Також з основного документа зникли всі згадки про возз'єднання Кореї, включаючи такі терміни, як "мирне возз'єднання" та "велика національна єдність".

З основного документа було прибрано досягнення покійного засновника держави Кім Ір Сена та покійного батька нинішнього лідера Кім Чен Іра.

Нова редакція Конституції підвищила статус Кім Чен Ина, він названий главою держави і вперше став вищим за Верховні народні збори.

Йому також надається право командувати ядерними силами та делегувати ці повноваження.