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У КНДР заявили, що ніколи не відмовляться від статусу ядерної держави

02:30 07.06.2026 Нд
2 хв
Що сказали в Північній Кореї і напередодні якої події?
aimg Едуард Ткач
У КНДР заявили, що ніколи не відмовляться від статусу ядерної держави Фото: глава КНДР Кім Чен Ин (Getty Images)
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Сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон заявила, що Північна Корея ніколи не відступить від свого статусу ядерної держави. Вона попередила, що країна не потерпить жодних загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заяву сестри Кім Чен Ина було зроблено перед тим, як у понеділок країну вперше за 7 років відвідає лідер Китаю Сі Цзіньпін. Візит спрямований на управління зв'язку з КНДР, єдиним офіційним союзником Китаю за договором.

У МЗС КНР вже анонсували, що Сі Цзіньпін зустрінеться з Кім Чен Ином і обміняється думками щодо двосторонніх відносин і питань, які становлять взаємний інтерес.

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Повертаючись до заяви Кім Йо Чжон, вона назвала неправдивими заяви про те, що Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп підтвердили мету денуклеаризації під час саміту в травні.

"У нас є найточніша інформація про те, чи відповідають ці твердження дійсності чи ні", - сказала вона, не вдаючись у подробиці.

Також Reuters наводить цікавий факт. На початку цього тижня Північна Корея презентувала новий завод із виробництва ядерних матеріалів, де Кім Чен Ин закликав до "експоненціального" розширення атомного арсеналу країни.

Аналітики вважають, що новий завод зі збагачення урану, мабуть, спрямований на зміцнення переговорної позиції Північної Кореї напередодні саміту з Сі Цзіньпіном і виправдання прискорення нарощування ядерного потенціалу.

Що ще відомо

Нагадаємо, добою раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що військово-морські сили Північної Кореї мають стати ключовим елементів ядерного стримування. Він наголосив, що військово-морський флот є стратегічним пріоритетом і має бути інтегрований у загальну доктрину країни.

Також ми писали, що КНДР внесла зміни до конституції, які передбачають автоматичний ядерний удар у разі загибелі лідера країни Кім Чен Ина через атаку іноземної держави.

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