Кім Чен Ин вперше випробував нові "розумні" ракети

КНДР стверджує, що провела випробування нової системи запуску багатоцільових легких ракет та системи тактичних крилатих ракет залпового вогню на базі штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї.

Кім Чен Ин заявив, що чинна міжнародна обстановка потребує постійного зміцнення та модернізації армії, а курс уряду КНДР на розвиток ядерних та звичайних озброєнь залишається незмінним.

Зазначається, що нова крилата ракета здатна вражати цілі на відстані до 100 км із високою точністю.

Під час випробувань перевірили потужність бойової частини тактичної балістичної ракети спеціального призначення, надійність навігаційної системи 240-міліметрового реактивного снаряда, а також точність тактичної крилатої ракети з системою управління на базі ШІ.

Як повідомляє агентство, за випробуваннями спостерігав лідер КНДР Кім Чен Ин. Він позитивно оцінив їх результати.

КНДР наростила можливості для виробництва ядерної зброї

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Північна Корея значно наростила можливості для виробництва ядерної зброї. За даними МАГАТЕ, на ядерних об'єктах країни спостерігається посилена активність.

Зокрема, темпи розвитку арсеналу Пхеньяна дозволяють щороку створювати близько 20 ядерних боєголовок.

Це відбувається на тлі нової військової стратегії Кім Чен Ина, яка передбачає одночасний розвиток як ядерних, так і звичайних збройних сил КНДР.