КНДР наростила можливості для виробництва ядерної зброї, - МАГАТЕ

Північна Корея останнім часом, ймовірно, значно наростила свої можливості з виробництва ядерної зброї.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Виступаючи в Сеулі, Гроссі підтвердив стрімке зростання активності на п'ятимегаватному реакторі, переробному блоці, легководному реакторі та інших об'єктах північнокорейського ядерного комплексу в Йонбені.

"Усе це вказує на дуже серйозне зростання потенціалу КНДР у виробництві ядерної зброї", - зазначив глава МАГАТЕ.

Гроссі додав, що ядерні можливості Північної Кореї оцінюються в кілька десятків боєголовок.

За його словами, МАГАТЕ зафіксувало будівництво нового об'єкта, схожого на цехи зі збагачення урану в Йонбені й аналіз зовнішніх ознак свідчить про значне розширення потужностей зі збагачення.

Супутникові знімки, зроблені у квітні, підтверджують оцінку МАГАТЕ, заявляє Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Знімки вказують на завершення будівництва ймовірного заводу зі збагачення урану, здатного виробляти збройовий матеріал.