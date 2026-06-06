Кім Чен Ин запланував посилення флоту КНДР задля ядерного стримування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Відповідну заяву він зробив під час відвідування військових об’єктів і оборонних підприємств. Кім Чен Ин наголосив, що розвиток військово-морського флоту Північної Кореї є стратегічним пріоритетом у межах формування повноцінної системи ядерного стримування.

За його словами, ВМС повинні отримати здатність ефективно виконувати завдання в межах потенційного ядерного конфлікту та бути інтегрованими в загальну військову доктрину країни.

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Як повідомляє KCNA, північнокорейський лідер під час інспекцій військових об’єктів наголосив на необхідності посилення бойових можливостей флоту, модернізації корабельного складу та розширення програм будівництва нових бойових одиниць. Йдеться, зокрема, про розвиток великих есмінців і платформ, здатних нести сучасні ракетні системи.

Окремо Кім Чен Ин підкреслив, що на тлі "зростаючих загроз з боку ворожих держав" Пхеньян змушений послідовно посилювати як ядерні сили, так і засоби їх доставки, включно з морським компонентом. У КНДР заявляють, що це є відповіддю на військову активність США та їхніх союзників у регіоні.

Останні заяви Пхеньяна відбуваються на тлі активного розвитку ядерної та ракетної програм країни. За даними західних і південнокорейських аналітиків, КНДР продовжує випробування балістичних ракет різної дальності, включно з системами, здатними потенційно досягати території Південної Кореї, Японії та частково США.

У 2026 році Північна Корея неодноразово заявляла про необхідність "експоненційного" нарощування ядерного потенціалу. Також повідомлялося про інспекції нових об’єктів із виробництва ядерних матеріалів, які, за оцінками експертів, можуть бути пов’язані з розширенням збагачення урану.

Паралельно КНДР активно розвиває військово-морський компонент. Кім Чен Ин раніше вже особисто контролював випробування нових есмінців, які оснащуються ракетними системами та засобами протиповітряної оборони.

Аналітики відзначають, що Пхеньян намагається створити більш гнучку структуру стримування, де флот відіграє роль не лише оборонного, а й наступального інструменту.

Також у регіональному контексті фіксується посилення військової активності: КНДР проводить регулярні ракетні випробування, тоді як США і Південна Корея нарощують спільні навчання. Це, за оцінками експертів, підвищує ризики подальшої ескалації на Корейському півострові.