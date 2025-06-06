У Київській області пошкоджені колії: низка потягів затримується

Як зазначається, через пошкодження колій низка поїздів трипільського напрямку будуть їхати резервним маршрутом через Фастів. Тобто зупинки на станції Видубичі у Києві не буде.

Це стосується потягів, які їдуть на Київ:

785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ;

79 Дніпро - Львів;

119 Дніпро - Хелм;

37 Запоріжжя - Київ.

А також поїздів, які йдуть з Києва:

732 Київ - Запоріжжя;

44 Івано-Франківськ - Черкаси.

Пасажирів попереджають, що через об'їзд потяги затримаються на 90 хвилин. Усі відхилення від графіка можна побачити за посиланням.