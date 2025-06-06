В Киевской области повреждены пути: ряд поездов задерживается

Как отмечается, из-за повреждения путей ряд поездов трипольского направления будут ехать резервным маршрутом через Фастов. То есть остановки на станции Выдубичи в Киеве не будет.

Это касается поездов, которые едут на Киев:

785/791 Кременчуг, Кропивницкий - Киев;

79 Днепр - Львов;

119 Днепр - Хелм;

37 Запорожье - Киев.

А также поездов, которые идут из Киева:

732 Киев - Запорожье;

44 Ивано-Франковск - Черкассы.

Пассажиров предупреждают, что из-за объезда поезда задержатся на 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть по ссылке.