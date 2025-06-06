Обстріл Тернополя: у місті перевіряють повітря, мер міста закликав не виходити з дому

Війська РФ сьогодні вночі, 6 червня, обстріляли Тернопіль. Після вибухів у місті спостерігається задимлення, жителів закликали не виходити на вулицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Тернополя Сергія Надала.

"Після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря в місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Але від себе прошу вас поки що не виходьте з дому без нагальної потреби. Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей та людей старшого віку", - зазначив мер міста.

Він також повідомив, що внаслідок атаки ворога в Тернополі є влучання в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.

"Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту знижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи", - додав він.

Масована атака по території України

Нагадаємо, російська армія сьогодні масовано атакувала територію України ударними дронами. Під атакою опинились Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль та інші міста. Для атаки на Київ ворог застосував балістичні ракети. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Все що відомо про масовану комбіновану атаку - читайте у матеріалі ПБК-Україна.