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Обстріл Тернополя: у місті перевіряють повітря, мер міста закликав не виходити з дому

П'ятниця 06 червня 2025 06:18
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Обстріл Тернополя: у місті перевіряють повітря, мер міста закликав не виходити з дому Фото: у Тернополі перевіряють повітря, мер міста закликав не виходити з доби (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 6 червня, обстріляли Тернопіль. Після вибухів у місті спостерігається задимлення, жителів закликали не виходити на вулицю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Тернополя Сергія Надала.

"Після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря в місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб. Але від себе прошу вас поки що не виходьте з дому без нагальної потреби. Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей та людей старшого віку", - зазначив мер міста.

Він також повідомив, що внаслідок атаки ворога в Тернополі є влучання в промислові об'єкти та об'єкти інфраструктури. На місці працюють відповідні служби.

"Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води по місту знижений через перебої з електрикою. Можлива відсутність напору на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи", - додав він.

Масована атака по території України

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