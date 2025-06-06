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У Київській області пошкоджені колії: низка потягів затримується

Київ, П'ятниця 06 червня 2025 06:49
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У Київській області пошкоджені колії: низка потягів затримується Фото: у Київській області пошкоджені залізничні колії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області внаслідок обстрілу вночі 6 червня були пошкоджені залізничні колії. Це призвело до затримки деяких потягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як зазначається, через пошкодження колій низка поїздів трипільського напрямку будуть їхати резервним маршрутом через Фастів. Тобто зупинки на станції Видубичі у Києві не буде.

Це стосується потягів, які їдуть на Київ:

  • 785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ;
  • 79 Дніпро - Львів;
  • 119 Дніпро - Хелм;
  • 37 Запоріжжя - Київ.

А також поїздів, які йдуть з Києва:

  • 732 Київ - Запоріжжя;
  • 44 Івано-Франківськ - Черкаси.

Пасажирів попереджають, що через об'їзд потяги затримаються на 90 хвилин. Усі відхилення від графіка можна побачити за посиланням.

Масована атака на Україну

Цієї ночі, 6 червня, росіяни масовано атакували Україну дронами і ракетами. Окупанти вдарили по Києву, у кількох районах впали уламки. У столиці пошкоджені багатоповерхівки, АЗС, об'єкти інфраструктури та колії метро. Також на лівому березі столиці перебої зі світлом.

Станом на 6:30 відомо про чотирьох загиблих та 20 постраждалих у Києві.

Крім того, Тернопіль зазнав однієї з наймасованіших атак від початку повномасштабного вторгнення. У місті "прильоти" по промислових обʼєктах та обʼєктах інфраструктури, є проблеми зі світлом. У Тернополі фіксується задимлення, жителів просять не виходити з дому.

Також росіяни вдарили по Луцьку ракетами і дронами, відомо про п'ятьох постраждалих.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ на Україну - у нашому матеріалі.

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