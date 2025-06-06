В Киевской области повреждены пути: ряд поездов задерживается
В Киевской области в результате обстрела ночью 6 июня были повреждены ж/д пути. Это привело к задержке некоторых поездов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Как отмечается, из-за повреждения путей ряд поездов трипольского направления будут ехать резервным маршрутом через Фастов. То есть остановки на станции Выдубичи в Киеве не будет.
Это касается поездов, которые едут на Киев:
- 785/791 Кременчуг, Кропивницкий - Киев;
- 79 Днепр - Львов;
- 119 Днепр - Хелм;
- 37 Запорожье - Киев.
А также поездов, которые идут из Киева:
- 732 Киев - Запорожье;
- 44 Ивано-Франковск - Черкассы.
Пассажиров предупреждают, что из-за объезда поезда задержатся на 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть по ссылке.
Массированная атака на Украину
Этой ночью, 6 июня, россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Оккупанты ударили по Киеву, в нескольких районах упали обломки. В столице повреждены многоэтажки, АЗС, объекты инфраструктуры и пути метро. Также на левом берегу столицы перебои со светом.
По состоянию на 6:30 известно о четырех погибших и 20 пострадавших в Киеве.
Кроме того, Тернополь подвергся одной из самых массированных атак с начала полномасштабного вторжения. В городе "прилеты" по промышленным объектам и объектам инфраструктуры, есть проблемы со светом. В Тернополе фиксируется задымление, жителей просят не выходить из дома.
Также россияне ударили по Луцку ракетами и дронами, известно о пяти пострадавших.
Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в нашем материале.
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