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В Киевской области повреждены пути: ряд поездов задерживается

Киев, Пятница 06 июня 2025 06:49
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В Киевской области повреждены пути: ряд поездов задерживается Фото: в Киевской области повреждены ж/д пути (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области в результате обстрела ночью 6 июня были повреждены ж/д пути. Это привело к задержке некоторых поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как отмечается, из-за повреждения путей ряд поездов трипольского направления будут ехать резервным маршрутом через Фастов. То есть остановки на станции Выдубичи в Киеве не будет.

Это касается поездов, которые едут на Киев:

  • 785/791 Кременчуг, Кропивницкий - Киев;
  • 79 Днепр - Львов;
  • 119 Днепр - Хелм;
  • 37 Запорожье - Киев.

А также поездов, которые идут из Киева:

  • 732 Киев - Запорожье;
  • 44 Ивано-Франковск - Черкассы.

Пассажиров предупреждают, что из-за объезда поезда задержатся на 90 минут. Все отклонения от графика можно увидеть по ссылке.

Массированная атака на Украину

Этой ночью, 6 июня, россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Оккупанты ударили по Киеву, в нескольких районах упали обломки. В столице повреждены многоэтажки, АЗС, объекты инфраструктуры и пути метро. Также на левом берегу столицы перебои со светом.

По состоянию на 6:30 известно о четырех погибших и 20 пострадавших в Киеве.

Кроме того, Тернополь подвергся одной из самых массированных атак с начала полномасштабного вторжения. В городе "прилеты" по промышленным объектам и объектам инфраструктуры, есть проблемы со светом. В Тернополе фиксируется задымление, жителей просят не выходить из дома.

Также россияне ударили по Луцку ракетами и дронами, известно о пяти пострадавших.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ на Украину - в нашем материале.

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