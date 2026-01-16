У Київській і Чернігівській областях скасували низку поїздів: що сталось і яка альтернатива

Чому та які саме поїзди УЗ не поїдуть сьогодні

Згідно з інформацією УЗ, низка приміських поїздів у Київській та Чернігівській областях тимчасово не курсуватимуть (впродовж цієї доби) через обрив контактного дроту.

Пасажирам повідомили, що йдеться про такі поїзди "Укрзалізниці":

№6041 "Київ-Пасажирський - Васильків-Центр";

№6044 "Васильків-Центр - Київ-Пасажирський";

№6046 "Васильків-Центр - Київ-Пасажирський";

№6906 "Київ-Пасажирський - Ніжин"

№6917 "Ніжин - Київ-Пасажирський".

Зазначається, що з огляду на ситуацію, яка склалася, можливі також затримки приміських поїздів на ділянці "Київ - Фастів".

Яку альтернативу пропонує пасажирам "Укрзалізниця"

У прес-службі компанії повідомили пасажирам, що альтернативними рейсами для того, щоб дістатися Києва або Ніжина, можуть стати:

поїзд №6912 "Київ-Волинський - Ніжин";

поїзд №6923 "Ніжин - Київ-Пасажирський".

"Вдячні за розуміння", - підсумували в "Укрзалізниці".

Публікація УЗ (скріншот: t.me/UZprymisky)

Варто зазначити, що раніше фахівці Українського гідрометеорологічного центру попередили громадян про те, що погода впродовж п'ятниці, 16 січня, буде морозна. У деяких областях вночі та вдень - імовірний сніг.

Найнижчі температура повітря прогнозували при цьому в північних та Вінницькій областях.

На дорогах - місцями ожеледиця.