У Київській і Чернігівській областях скасували низку поїздів: що сталось і яка альтернатива

Впродовж поточної доби деякі поїзди в Київській і Чернігівській областях тимчасово не курсуватимуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" в Telegram.
Згідно з інформацією УЗ, низка приміських поїздів у Київській та Чернігівській областях тимчасово не курсуватимуть (впродовж цієї доби) через обрив контактного дроту.
Пасажирам повідомили, що йдеться про такі поїзди "Укрзалізниці":
Зазначається, що з огляду на ситуацію, яка склалася, можливі також затримки приміських поїздів на ділянці "Київ - Фастів".
У прес-службі компанії повідомили пасажирам, що альтернативними рейсами для того, щоб дістатися Києва або Ніжина, можуть стати:
"Вдячні за розуміння", - підсумували в "Укрзалізниці".
Варто зазначити, що раніше фахівці Українського гідрометеорологічного центру попередили громадян про те, що погода впродовж п'ятниці, 16 січня, буде морозна. У деяких областях вночі та вдень - імовірний сніг.
Найнижчі температура повітря прогнозували при цьому в північних та Вінницькій областях.
На дорогах - місцями ожеледиця.
Нагадаємо, 8 січня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня 2026 року - після рекордно швидкого оновлення всіх графіків.
Крім того, в УЗ повідомили, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому.
