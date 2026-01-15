Морозна п'ятниця в Україні: де завтра буде найхолодніше і піде сніг

Погода в Україні впродовж п'ятниці, 16 січня, очікується морозна. У деяких областях вночі та вдень імовірний сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де в Україні завтра може сніжити

Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ синоптичної ситуації на наступну добу, морози в Україні не відступають.

"16 січня в більшості областей знову морозну без опадів погоду творитиме область високого тиску", - розповіли українцям.

При цьому на сході та південному сході країни "відчуватиметься вплив дещо теплішого вологого повітря з Чорного моря".

Отже, саме там ймовірні опади:

вночі - помірний сніг;

вдень - невеликий сніг.

Вітер завтра переважатиме північно-східний (лише на заході країни - південно-східний), зі швидкістю 7-12 м/с.

В яких областях буде найхолодніше

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, погода завтра у більшості областей буде хмарною, з проясненнями. Без опадів (крім сходу та південного сходу).

На дорогах - місцями ожеледиця.

Найнижча температура повітря вночі очікується у північних і Вінницькій областях - місцями до 20-23 градусів морозу.

Тим часом в середньому по Україні в нічні години прогнозують 13-18 градусів нижче нуля.

Відносно тепліше буде на Прикарпатті, півдні та південному сході країни, де температура вночі може опуститись до 8-13 градусів морозу.

Найменший мороз прогнозують при цьому на Закарпатті - від 1 до 6 градусів нижче нуля.

Температура повітря вдень 16 січня очікується така:

у північних та Вінницькій областях - від 9 до 14 градусів морозу

на Прикарпатті, півдні та південному сході - від 4 до 9 градусів морозу;

на Закарпатті - близько 0 градусів за Цельсієм.

Синоптична ситуація та прогноз погоди в Україні на 16 січня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території міста Києва та Київської області, згідно з прогнозом УкрГМЦ, погода очікується також хмарна, з проясненнями. Опадів не передбачається.

На дорогах - місцями ожеледиця. Вітер - північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві - близько 15-17 градусів нижче нуля;

по області - близько 15-20 градусів морозу, місцями до -23 градусів.

Температура повітря вдень:

у Києві - 11-13 градусів морозу.

по області - 9-14 градусів морозу.

Прогноз погоди на завтра по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Рукавиці чи рукавички: що краще рятує руки в мороз

З огляду на синоптичну ситуацію, дерматолог мережі медичних центрів "Лікую" Наталія Дениско розповіла у коментарі для РБК-Україна, що краще для рук взимку - рукавиці чи рукавички.

Так, "з дерматологічної точки зору", за її словами, рукавиці (де всі пальчики - разом) "є кращим вибором".

"Оскільки в них якісніше утримується тепло і відповідно зменшується ризик переохолодження й обмороження", - пояснила експерт.

Тим часом рукавички (з окремими пальцями) більш доречні, на її думку: