В Киевской и Черниговской областях отменили ряд поездов: что случилось и какая альтернатива

На протяжении текущих суток некоторые поезда в Киевской и Черниговской областях временно не будут курсировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Telegram.
Согласно информации УЗ, ряд пригородных поездов в Киевской и Черниговской областях временно не будут курсировать (в течение этих суток) из-за обрыва контактного провода.
Пассажирам сообщили, что речь идет о таких поездах "Укрзализныци":
Отмечается, что учитывая сложившуюся ситуацию, возможны также задержки пригородных поездов на участке "Киев - Фастов".
В пресс-службе компании сообщили пассажирам, что альтернативными рейсами для того, чтобы добраться до Киева или Нежина, могут стать:
"Благодарны за понимание", - подытожили в "Укрзализныце".
Стоит отметить, что ранее специалисты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан о том, что погода в течение пятницы, 16 января, будет морозная. В некоторых областях ночью и днем - вероятен снег.
Самые низкие температура воздуха прогнозировали при этом в северных и Винницкой областях.
На дорогах - местами гололедица.
