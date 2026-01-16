ua en ru
У Київській і Чернігівській областях скасували низку поїздів: що сталось і яка альтернатива

П'ятниця 16 січня 2026 14:22
UA EN RU
У Київській і Чернігівській областях скасували низку поїздів: що сталось і яка альтернатива Низку поїздів УЗ у Київській і Чернігівській областях сьогодні скасували (фото ілюстративне: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж поточної доби деякі поїзди в Київській і Чернігівській областях тимчасово не курсуватимуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" в Telegram.

Чому та які саме поїзди УЗ не поїдуть сьогодні

Згідно з інформацією УЗ, низка приміських поїздів у Київській та Чернігівській областях тимчасово не курсуватимуть (впродовж цієї доби) через обрив контактного дроту.

Пасажирам повідомили, що йдеться про такі поїзди "Укрзалізниці":

  • №6041 "Київ-Пасажирський - Васильків-Центр";
  • №6044 "Васильків-Центр - Київ-Пасажирський";
  • №6046 "Васильків-Центр - Київ-Пасажирський";
  • №6906 "Київ-Пасажирський - Ніжин"
  • №6917 "Ніжин - Київ-Пасажирський".

Зазначається, що з огляду на ситуацію, яка склалася, можливі також затримки приміських поїздів на ділянці "Київ - Фастів".

Яку альтернативу пропонує пасажирам "Укрзалізниця"

У прес-службі компанії повідомили пасажирам, що альтернативними рейсами для того, щоб дістатися Києва або Ніжина, можуть стати:

  • поїзд №6912 "Київ-Волинський - Ніжин";
  • поїзд №6923 "Ніжин - Київ-Пасажирський".

"Вдячні за розуміння", - підсумували в "Укрзалізниці".

У Київській і Чернігівській областях скасували низку поїздів: що сталось і яка альтернативаПублікація УЗ (скріншот: t.me/UZprymisky)

Варто зазначити, що раніше фахівці Українського гідрометеорологічного центру попередили громадян про те, що погода впродовж п'ятниці, 16 січня, буде морозна. У деяких областях вночі та вдень - імовірний сніг.

Найнижчі температура повітря прогнозували при цьому в північних та Вінницькій областях.

На дорогах - місцями ожеледиця.

Нагадаємо, 8 січня "Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня 2026 року - після рекордно швидкого оновлення всіх графіків.

Крім того, в УЗ повідомили, які квитки можуть подорожчати для пасажирів й чому.

Читайте також, як діяти пасажирам, якщо потяг запізнюється.

