Що стоїть за словами Зеленського про фінал "гарячої фази" війни: пояснення джерела

22:07 25.05.2026 Пн
2 хв
До чого тут майбутні вибори у США?
Мілан Лєліч Дмитро Левицький
Що стоїть за словами Зеленського про фінал "гарячої фази" війни: пояснення джерела Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Президент Володимир Зеленський розповів нардепам зі "Слуги народу" про можливість завершення "гарячої фази" війни до листопада. І цьому є пояснення.

Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.

Читайте також: "Гаряча фаза" війни закінчиться до зими? Нардеп розкрила деталі зустрічі з Зеленським

За словами співрозмовника РБК-Україна, заява Зеленського полягала в тому, що "всім потрібно піднатиснути", зокрема і в роботі з партнерами.

"Ми так передбачаємо, що в американців є намір спробувати все "утихомирити" до їхніх виборів восени", - сказало джерело.

В адміністрації президента США, продовжив співрозмовник, розуміють, що Республіканській партії буде складно на виборах у Конгрес в листопаді.

Тому, за словами джерела, Білий дім "намагатиметься вирішити" ситуацію з війною Росії проти України.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з фракцією "Слуга народу". Після засідання нардепка Ольги Василевської-Смаглюк розповіла, що президент назвав листопад, як можливий термін завершення "гарячої фази" війни. Але є умова - Україна повинна отримати гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна стабілізувала фронт. Це, за його словами, вдалося зробити, зокрема, завдяки ударам дронами.

Тим часом, за даними Bloomberg, в оточенні російського диктатора Володимира Путіна заговорили про безвихідь у війні з Україною. Однак Путін хоче завершення війни виключно на своїх умовах.

Більше про ситуацію всередині Росії та чому там почали помічати неспроможність Путіна перемогти у війні - читайте в колонці журналіста РБК-Україна Мілана Лєліча.

"Гаряча фаза" війни закінчиться до зими? Нардеп розкрила деталі зустрічі з Зеленським
