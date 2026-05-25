Що стоїть за словами Зеленського про фінал "гарячої фази" війни: пояснення джерела

Президент Володимир Зеленський розповів нардепам зі "Слуги народу" про можливість завершення "гарячої фази" війни до листопада. І цьому є пояснення.

За словами співрозмовника РБК-Україна, заява Зеленського полягала в тому, що "всім потрібно піднатиснути", зокрема і в роботі з партнерами.

"Ми так передбачаємо, що в американців є намір спробувати все "утихомирити" до їхніх виборів восени", - сказало джерело.

В адміністрації президента США, продовжив співрозмовник, розуміють, що Республіканській партії буде складно на виборах у Конгрес в листопаді.

Тому, за словами джерела, Білий дім "намагатиметься вирішити" ситуацію з війною Росії проти України.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з фракцією "Слуга народу". Після засідання нардепка Ольги Василевської-Смаглюк розповіла, що президент назвав листопад, як можливий термін завершення "гарячої фази" війни. Але є умова - Україна повинна отримати гарантії безпеки.

Крім того, Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна стабілізувала фронт. Це, за його словами, вдалося зробити, зокрема, завдяки ударам дронами.