Що стоїть за словами Зеленського про фінал "гарячої фази" війни: пояснення джерела
Президент Володимир Зеленський розповів нардепам зі "Слуги народу" про можливість завершення "гарячої фази" війни до листопада. І цьому є пояснення.
Про це РБК-Україна розповіло поінформоване джерело.
За словами співрозмовника РБК-Україна, заява Зеленського полягала в тому, що "всім потрібно піднатиснути", зокрема і в роботі з партнерами.
"Ми так передбачаємо, що в американців є намір спробувати все "утихомирити" до їхніх виборів восени", - сказало джерело.
В адміністрації президента США, продовжив співрозмовник, розуміють, що Республіканській партії буде складно на виборах у Конгрес в листопаді.
Тому, за словами джерела, Білий дім "намагатиметься вирішити" ситуацію з війною Росії проти України.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з фракцією "Слуга народу". Після засідання нардепка Ольги Василевської-Смаглюк розповіла, що президент назвав листопад, як можливий термін завершення "гарячої фази" війни. Але є умова - Україна повинна отримати гарантії безпеки.
Крім того, Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що Україна стабілізувала фронт. Це, за його словами, вдалося зробити, зокрема, завдяки ударам дронами.
Тим часом, за даними Bloomberg, в оточенні російського диктатора Володимира Путіна заговорили про безвихідь у війні з Україною. Однак Путін хоче завершення війни виключно на своїх умовах.
