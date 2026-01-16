ua en ru
В Киевской и Черниговской областях отменили ряд поездов: что случилось и какая альтернатива

Пятница 16 января 2026 14:22
UA EN RU
В Киевской и Черниговской областях отменили ряд поездов: что случилось и какая альтернатива Ряд поездов УЗ в Киевской и Черниговской областях сегодня отменили (фото иллюстративное: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ирина Костенко

На протяжении текущих суток некоторые поезда в Киевской и Черниговской областях временно не будут курсировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Telegram.

Почему и какие именно поезда УЗ не поедут сегодня

Согласно информации УЗ, ряд пригородных поездов в Киевской и Черниговской областях временно не будут курсировать (в течение этих суток) из-за обрыва контактного провода.

Пассажирам сообщили, что речь идет о таких поездах "Укрзализныци":

  • №6041 "Киев-Пассажирский - Васильков-Центр";
  • №6044 "Васильков-Центр - Киев-Пассажирский";
  • №6046 "Васильков-Центр - Киев-Пассажирский";
  • №6906 "Киев-Пассажирский - Нежин"
  • №6917 "Нежин - Киев-Пассажирский".

Отмечается, что учитывая сложившуюся ситуацию, возможны также задержки пригородных поездов на участке "Киев - Фастов".

Какую альтернативу предлагает пассажирам "Укрзализныця"

В пресс-службе компании сообщили пассажирам, что альтернативными рейсами для того, чтобы добраться до Киева или Нежина, могут стать:

  • поезд №6912 "Киев-Волынский - Нежин";
  • поезд №6923 "Нежин - Киев-Пассажирский".

"Благодарны за понимание", - подытожили в "Укрзализныце".

В Киевской и Черниговской областях отменили ряд поездов: что случилось и какая альтернативаПубликация УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Стоит отметить, что ранее специалисты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан о том, что погода в течение пятницы, 16 января, будет морозная. В некоторых областях ночью и днем - вероятен снег.

Самые низкие температура воздуха прогнозировали при этом в северных и Винницкой областях.

На дорогах - местами гололедица.

Напомним, 8 января "Укрзализныця" открыла продажу билетов на поезда отправлением с 22 января 2026 года - после рекордно быстрого обновления всех графиков.

Кроме того, в УЗ сообщили, какие билеты могут подорожать для пассажиров и почему.

Читайте также, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает.

