В Киевской и Черниговской областях отменили ряд поездов: что случилось и какая альтернатива

На протяжении текущих суток некоторые поезда в Киевской и Черниговской областях временно не будут курсировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Telegram.

Почему и какие именно поезда УЗ не поедут сегодня

Согласно информации УЗ, ряд пригородных поездов в Киевской и Черниговской областях временно не будут курсировать (в течение этих суток) из-за обрыва контактного провода.

Пассажирам сообщили, что речь идет о таких поездах "Укрзализныци":

№6041 "Киев-Пассажирский - Васильков-Центр";

№6044 "Васильков-Центр - Киев-Пассажирский";

№6046 "Васильков-Центр - Киев-Пассажирский";

№6906 "Киев-Пассажирский - Нежин"

№6917 "Нежин - Киев-Пассажирский".

Отмечается, что учитывая сложившуюся ситуацию, возможны также задержки пригородных поездов на участке "Киев - Фастов".

Какую альтернативу предлагает пассажирам "Укрзализныця"

В пресс-службе компании сообщили пассажирам, что альтернативными рейсами для того, чтобы добраться до Киева или Нежина, могут стать:

поезд №6912 "Киев-Волынский - Нежин";

поезд №6923 "Нежин - Киев-Пассажирский".

"Благодарны за понимание", - подытожили в "Укрзализныце".

Публикация УЗ (скриншот: t.me/UZprymisky)

Стоит отметить, что ранее специалисты Украинского гидрометеорологического центра предупредили граждан о том, что погода в течение пятницы, 16 января, будет морозная. В некоторых областях ночью и днем - вероятен снег.

Самые низкие температура воздуха прогнозировали при этом в северных и Винницкой областях.

На дорогах - местами гололедица.