Київська область в диму: де повітря може бути небезпечним для здоров'я

Де саме повітря може бути небезпечним

Згідно з інформацією посадовця, внаслідок масованої атаки ворожих дронів на Київську область було зафіксовано пожежі.

Наголошується, що через це "може спостерігатися забруднення повітря у Фастівському районі".

Зазначається, що радіаційний фон в області залишається в нормі.

"Про це свідчить моніторинг стану атмосферного повітря, який здійснюється на 16 пунктах спостереження області", - уточнив Калашник.

Що радять робити місцевим мешканцям

Мешканцям і гостям Київської області радять не перебувати в районі пожежі.

Якщо у певній локації відчувається запах гару, рекомендовано:

обмежити перебування на свіжому повітрі;

не провітрювати оселі;

пити більше води;

якщо є очищувач повітря - увімкнути його на максимальний режим.

"Особливу увагу цим порадам слід приділити людям із хворобами дихальної та серцево-судинної систем", - зауважив Калашник.

Він додав, що моніторинг відбувається цілодобово в автоматичному режимі.

"У разі погіршення ситуації повідомимо додатково", - підсумував посадовець.

Публікація Калашника (скриншот: t.me/Mykola_Kalashnyk)

Наслідки ворожої атаки у Київській області

Дещо раніше Калашник повідомив про "чергову неспокійну ніч для Київщини".

"Ворог атакував мирні населені пункти області дронами. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - поділився він у своєму Facebook.

Згідно з інформацією посадовця, постраждалих серед населення - немає.

Не було допущено також влучань в об'єкти критичної інфраструктури.

При цьому наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі.

"Уночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торгівельного центру. Під час гасіння загоряння ворог атакував повторно. Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав", - розповів Калашник.

Пошкоджене авто ДСНС (фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)

Дещо згодом - зранку, під час нової атаки - сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру.

"Усього в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів. Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки", - підсумував очільгик ОВА.

Інформація про наслідки ворожої атаки (скриншот: facebook.com/mykola.kalashnyk)