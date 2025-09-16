ua en ru
Під Києвом горить склад логістичного центру через ранкову атаку дронів (фото)

Вівторок 16 вересня 2025 10:19
Під Києвом горить склад логістичного центру через ранкову атаку дронів (фото) Фото: під Києвом горить склад  логістичного центру через ранкову атаку дронів (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Ірина Глухова

Зранку, 16 вересня, росіяни повторно атакували ударними дронами Київську область. Через обстріл сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника та пресслужбу ДСНС.

Уночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння ворог завдав повторного удару, внаслідок чого пошкоджено два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав.

"Зранку, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці", - повідомив голова ОВА.

Він уточнив, що всього в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів.

За даними Калашника, сили ППО збили низку ворожих цілей, постраждалих серед населення немає, влучань у критичну інфраструктуру не зафіксовано.

Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки.

Фото: під Києвом горить склад логістичного центру через ранкову атаку дронів (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Оновлено о 11.05

"Вогнеборці Київщини ліквідували пожежу на промисловому об’єкті у Фастівському районі, що виникла через нічну російську атаку", - йдеться у повідомленні ДСНС.

До гасіння залучалися 80 вогнеборців і 22 одиниці техніки ДСНС, а також спеціалізована робототехніка.

За даними рятувальників, обійшлося без жертв і постраждалих.

Фото: рятувальники ліквідували пожежу у Київській області (t.me/dsns_telegram)

Атака на Україну 16 вересня

Нагадаємо, вночі внаслідок ворожої атаки безпілотників, виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру.

Загалом російські війська атакували Україну 113 безпілотниками різних типів та завдали удару з реактивних систем залпового вогню по Запоріжжю.

У місті внаслідок обстрілів зруйновано приватні будинки та нежитлові приміщення, пошкоджено автомобілі, вибито вікна та зафіксовані руйнування фасадів.

Крім того, дронової атаки зазнали Суми. Там внаслідок обстрілу спалахнула пожежа та частково зникло електропостачання.

