Під Києвом горить склад логістичного центру через ранкову атаку дронів (фото)

Зранку, 16 вересня, росіяни повторно атакували ударними дронами Київську область. Через обстріл сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника та пресслужбу ДСНС .

Уночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торговельного центру. Під час гасіння ворог завдав повторного удару, внаслідок чого пошкоджено два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав.

"Зранку, під час нової атаки, сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру. Рятувальники вже працюють на місці", - повідомив голова ОВА.

Він уточнив, що всього в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів.

За даними Калашника, сили ППО збили низку ворожих цілей, постраждалих серед населення немає, влучань у критичну інфраструктуру не зафіксовано.

Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки.

Фото: під Києвом горить склад логістичного центру через ранкову атаку дронів (t.me/Mykola_Kalashnyk)

Оновлено о 11.05

"Вогнеборці Київщини ліквідували пожежу на промисловому об’єкті у Фастівському районі, що виникла через нічну російську атаку", - йдеться у повідомленні ДСНС.

До гасіння залучалися 80 вогнеборців і 22 одиниці техніки ДСНС, а також спеціалізована робототехніка.

За даними рятувальників, обійшлося без жертв і постраждалих.

Фото: рятувальники ліквідували пожежу у Київській області (t.me/dsns_telegram)