Киевская область в дыму: где воздух может быть опасным для здоровья

В результате очередной массированной атаки вражеских дронов на Киевскую область кое-где возникли пожары. Из-за этого в одном из районов может наблюдаться загрязнение воздуха.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской областной государственной (военной) администрации Николая Калашника в Telegram.
Согласно информации чиновника, в результате массированной атаки вражеских дронов на Киевскую область были зафиксированы пожары.
Подчеркивается, что из-за этого "может наблюдаться загрязнение воздуха в Фастовском районе".
Отмечается, что радиационный фон в области остается в норме.
"Об этом свидетельствует мониторинг состояния атмосферного воздуха, который осуществляется на 16 пунктах наблюдения области", - уточнил Калашник.
Жителям и гостям Киевской области советуют не находиться в районе пожара.
Если в определенной локации ощущается запах гари, рекомендуется:
"Особое внимание этим советам следует уделить людям с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем", - отметил Калашник.
Он добавил, что мониторинг происходит круглосуточно в автоматическом режиме.
"В случае ухудшения ситуации сообщим дополнительно", - подытожил чиновник.
Несколько ранее Калашник сообщил об "очередной неспокойной ночи для Киевщины".
"Враг атаковал мирные населенные пункты области дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - поделился он в своем Facebook.
Согласно информации чиновника, пострадавших среди населения - нет.
Не было допущено также попаданий в объекты критической инфраструктуры.
При этом последствия вражеской атаки фиксируются в Фастовском районе.
"Ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории торгового центра. Во время тушения возгорания враг атаковал повторно. Повреждения получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал", - рассказал Калашник.
Несколько позже - утром, во время новой атаки - произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра.
"Всего в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей. Оперативные службы продолжают работы по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки", - подытожил глава ОВА.
