Росія вдарила по рятувальниках, які працювали на місці попереднього прильоту, - ДСНС

Вівторок 16 вересня 2025 07:21
UA EN RU
Росія вдарила по рятувальниках, які працювали на місці попереднього прильоту, - ДСНС Фото: ворог повторно атакував рятувальників, які гасили пожежу (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Валерій Савицький

У Київській області російські терористи повторно атакували рятувальників, які гасили пожежу в місці першого прильоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що вночі 16 вересня внаслідок ворожої атаки безпілотників, виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру.

"Під час гасіння пожежі, агресор повторно вдарив по об'єкту, внаслідок чого пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначили, що пожежу ліквідовано. На ліквідації працювали 13 рятувальників і 3 одиниці техніки.

Дронова атака РФ

В ніч на 16 вересня російські військові атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Києві двічі оголошували повітряну тривогу. Сили ППО збивали багато дронів у Київській області, в столиці було чути вибухи. Повідомлялося про вибухи в районі Фастова, Василькова, Білої Церкви та Вишгорода.

Крім того, агресор масовано обстріляв Запоріжжя. У місті сталися пожежі, пошкоджені будинки, є загиблий і багато постраждалих.

Також ворог ударив "Шахедами" по Сумах. У місті частково зникла електроенергія.

