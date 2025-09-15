Втратили водійські документи через обстріл? МВС пояснило, як їх відновити безкоштовно

Відновити знищені внаслідок ворожих обстрілів по Україні посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів можна безкоштовно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС.

Де знищені документи відновлять безкоштовно

Українцям, які втратили водійські документи внаслідок російської агресії, можуть відновити їх безкоштовно. Йдеться про знищені під час обстрілів:

посвідчення водія;

свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Зазначається, що ініціатива з безоплатного відновлення документів є надзвичайно важливою, адже дозволяє людям отримати державну підтримку в складних умовах війни.

Таку послугу громадяни можуть отримати:

у стаціонарних сервісних центрах МВС;

у мобільних сервісних центрах МВС на місці обстрілу (у разі виїзду);

через електронний Кабінет водія.

У ГСЦ МВС наголосили, що безкоштовне відновлення можливе лише за наявності підтвердження факту втрати документа саме через військову агресію РФ.

"У всіх інших випадках відновлення посвідчення водія чи свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу здійснюється на загальних підставах зі сплатою встановленого збору", - пояснили громадянам.

Сервісні центри МВС працюють як "стаціонарно", так і "мобільно" (фото: hsc.gov.ua)

Як відновити документи безкоштовно: алгоритм дій

Згідно з інформацією ГСЦ МВС, щоб відновити знищені водійські документи безкоштовно, потрібно, перш за все:

звернутися до органів досудового розслідування (поліція, СБУ тощо);

отримати документи, які підтверджують факт злочину та статус потерпілої особи в межах кримінального провадження.

Після цього необхідно:

здійснити запис до сервісного центру МВС;

особисто подати заяву про втрату посвідчення водія чи свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу до сервісного центру;

надати підтверджуючі документи, видані органом досудового розслідування (документ про визнання потерпілим).

Це дозволить отримати відновлений документ без фінансових витрат.

Тим часом відновити знищені документи онлайн - через Кабінет водія - можна за умови, що там посвідчення водія відображається з фото.

Алгоритм дій при цьому буде таким:

авторизуватись у Кабінеті водія;

вибрати послугу "Відновлення та обмін посвідчення водія";

обрати тип нового посвідчення водія: пластикове або електронне;

вказати причину відновлення документа;

підвантажити електронну копію (фотокопію) оригіналу паперового документа, виданого органом досудового розслідування (про визнання потерпілим у межах відповідного кримінального провадження);

підтвердити правильність даних, відповідність копій документів оригіналам і надати згоду на обробку персональних даних;

поставити особистий підпис у зазначеному полі;

обрати спосіб отримання документа: у сервісному центрі МВС або через доставку від "Укрпошти" (забрати його можна буде за умови підтвердження особи відповідним документом);

підтвердити дані та поставити електронний підпис.

"Далі заявка надходить до сервісного центру МВС, де її обробляє адміністратор. На опрацювання заявки передбачено до трьох робочих днів", - пояснили українцям.

Уточнюється, що відстежувати її статус можливо в розділі "Мої послуги".