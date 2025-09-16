ua en ru
Вт, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві вдруге оголосили тривогу, РФ атакує Україну "Шахедами": де загроза

Вівторок 16 вересня 2025 01:17
UA EN RU
У Києві вдруге оголосили тривогу, РФ атакує Україну "Шахедами": де загроза Фото: росіяни атакують Україну дронами "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Карту повітряних тривог, начальника КМВА Тимура Ткаченка і мера столиці Віталія Кличка.

Близько півночі перші групи безпілотників були зафіксовані у Черкаській, Дніпропетровській та Харківській областях.

О 00:25 дрони рухалися в Обухівському та Білоцерківському районах Київської області з півдня, а також на півночі Одещини, курсом на Вінничину.

Близько 01:00 ворожі "Шахеди" зафіксували у Бориспільському та Фастівському районах Київської області. Цілі також рухалися з півночі Кіровоградської області в напрямку Київської області.

Загроза ударів по Києву

У Києві перший сигнал тривоги було оголошено о 01:07, дрони рухалися на місто з півдня.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - зазначив Кличко.

Ткаченко повідомив про загрозу ударних безпілотників для столиці та порадив жителям перебувати в укриттях до відбою.

О 01:17 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

"Звуки, які ви могли чути - робота наших Сил оборони в області. Для Києва без загроз", - повідомив Ткаченко.

Оновлено 01:26

О 01:23 у Києві знову оголосили повітряну тривогу.

"Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Ткаченко повідомив про дрони над лівим берегом столиці.

О 01:36 на околицях Києва було чути вибухи через роботу сил ППО.

Станом на 02:33 карта повітряних тривог України виглядала так:

У Києві вдруге оголосили тривогу, РФ атакує Україну &quot;Шахедами&quot;: де загроза

Повітряна атака росіян

Нагадаємо, близько півночі російські терористи завдали 10 ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки у місцях прильотів спалахнули пожежі, пошкоджені приватні будинки, є загиблий і поранені.

Ввечері 14 вересня загарбники вдарили по центру Краматорська авіабомбами ФАБ-250. Постраждали 19 людей.

Загалом від початку року над українськими атомними електростанціями було зафіксовано сотні ворожих ракет і ударних дронів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Атака дронів
Новини
До Ради внесли проєкт держбюджету-2026
До Ради внесли проєкт держбюджету-2026
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"