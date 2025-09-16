Київська область в диму: де повітря може бути небезпечним для здоров'я
У результаті чергової масованої атаки ворожих дронів на Київську область подекуди виникли пожежі. Через це в одному з районів може спостерігатися забруднення повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Київської обласної державної (військової) адміністрації Миколи Калашника у Telegram.
Де саме повітря може бути небезпечним
Згідно з інформацією посадовця, внаслідок масованої атаки ворожих дронів на Київську область було зафіксовано пожежі.
Наголошується, що через це "може спостерігатися забруднення повітря у Фастівському районі".
Зазначається, що радіаційний фон в області залишається в нормі.
"Про це свідчить моніторинг стану атмосферного повітря, який здійснюється на 16 пунктах спостереження області", - уточнив Калашник.
Що радять робити місцевим мешканцям
Мешканцям і гостям Київської області радять не перебувати в районі пожежі.
Якщо у певній локації відчувається запах гару, рекомендовано:
- обмежити перебування на свіжому повітрі;
- не провітрювати оселі;
- пити більше води;
- якщо є очищувач повітря - увімкнути його на максимальний режим.
"Особливу увагу цим порадам слід приділити людям із хворобами дихальної та серцево-судинної систем", - зауважив Калашник.
Він додав, що моніторинг відбувається цілодобово в автоматичному режимі.
"У разі погіршення ситуації повідомимо додатково", - підсумував посадовець.
Публікація Калашника (скриншот: t.me/Mykola_Kalashnyk)
Наслідки ворожої атаки у Київській області
Дещо раніше Калашник повідомив про "чергову неспокійну ніч для Київщини".
"Ворог атакував мирні населені пункти області дронами. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - поділився він у своєму Facebook.
Згідно з інформацією посадовця, постраждалих серед населення - немає.
Не було допущено також влучань в об'єкти критичної інфраструктури.
При цьому наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі.
"Уночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торгівельного центру. Під час гасіння загоряння ворог атакував повторно. Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав", - розповів Калашник.
Пошкоджене авто ДСНС (фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)
Дещо згодом - зранку, під час нової атаки - сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру.
"Усього в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів. Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки", - підсумував очільгик ОВА.
Інформація про наслідки ворожої атаки (скриншот: facebook.com/mykola.kalashnyk)
