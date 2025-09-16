ua en ru
Вт, 16 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Київська область в диму: де повітря може бути небезпечним для здоров'я

Вівторок 16 вересня 2025 11:50
UA EN RU
Київська область в диму: де повітря може бути небезпечним для здоров'я Пожежі у Київській області впливають на якість повітря (фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)
Автор: Ірина Костенко

У результаті чергової масованої атаки ворожих дронів на Київську область подекуди виникли пожежі. Через це в одному з районів може спостерігатися забруднення повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Київської обласної державної (військової) адміністрації Миколи Калашника у Telegram.

Де саме повітря може бути небезпечним

Згідно з інформацією посадовця, внаслідок масованої атаки ворожих дронів на Київську область було зафіксовано пожежі.

Наголошується, що через це "може спостерігатися забруднення повітря у Фастівському районі".

Зазначається, що радіаційний фон в області залишається в нормі.

"Про це свідчить моніторинг стану атмосферного повітря, який здійснюється на 16 пунктах спостереження області", - уточнив Калашник.

Що радять робити місцевим мешканцям

Мешканцям і гостям Київської області радять не перебувати в районі пожежі.

Якщо у певній локації відчувається запах гару, рекомендовано:

  • обмежити перебування на свіжому повітрі;
  • не провітрювати оселі;
  • пити більше води;
  • якщо є очищувач повітря - увімкнути його на максимальний режим.

"Особливу увагу цим порадам слід приділити людям із хворобами дихальної та серцево-судинної систем", - зауважив Калашник.

Він додав, що моніторинг відбувається цілодобово в автоматичному режимі.

"У разі погіршення ситуації повідомимо додатково", - підсумував посадовець.

Київська область в диму: де повітря може бути небезпечним для здоров'яПублікація Калашника (скриншот: t.me/Mykola_Kalashnyk)

Наслідки ворожої атаки у Київській області

Дещо раніше Калашник повідомив про "чергову неспокійну ніч для Київщини".

"Ворог атакував мирні населені пункти області дронами. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - поділився він у своєму Facebook.

Згідно з інформацією посадовця, постраждалих серед населення - немає.

Не було допущено також влучань в об'єкти критичної інфраструктури.

При цьому наслідки ворожої атаки фіксуються у Фастівському районі.

"Уночі рятувальники ліквідували пожежу автомобілів на території торгівельного центру. Під час гасіння загоряння ворог атакував повторно. Пошкодження зазнали два автомобілі ДСНС. Особовий склад не постраждав", - розповів Калашник.

Київська область в диму: де повітря може бути небезпечним для здоров'яПошкоджене авто ДСНС (фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)

Дещо згодом - зранку, під час нової атаки - сталося загоряння складських приміщень на території логістичного центру.

"Усього в районі пошкоджено 4 приватні будинки, складське приміщення, 14 вантажних та 9 легкових автомобілів. Оперативні служби продовжують роботи з ліквідації та фіксації наслідків ворожої атаки", - підсумував очільгик ОВА.

Київська область в диму: де повітря може бути небезпечним для здоров'яКиївська область в диму: де повітря може бути небезпечним для здоров'яІнформація про наслідки ворожої атаки (скриншот: facebook.com/mykola.kalashnyk)

Нагадаємо, раніше ми розповідали та показували, як під Києвом горить склад логістичного центру через ранкову атаку дронів.

Крім того, ми пояснювали, що українцям робити зі знищеним авто під час війни (якщо, наприклад, транспорт згорів або був розбитий).

Читайте також, як можна безкоштовно відновити посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, знищені внаслідок ворожих обстрілів по Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Пожежа Забруднення повітря Фастов Поради Атака дронів
Новини
ЗСУ уразили командні пункти окупантів на Донеччині після візиту міністра оборони РФ
ЗСУ уразили командні пункти окупантів на Донеччині після візиту міністра оборони РФ
Аналітика
Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Не можу підтримати тренди в уряді на роздачу грошей, яких нема: інтерв’ю з Гетманцевим