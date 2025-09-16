Киевская область в дыму: где воздух может быть опасным для здоровья

В результате очередной массированной атаки вражеских дронов на Киевскую область кое-где возникли пожары. Из-за этого в одном из районов может наблюдаться загрязнение воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской областной государственной (военной) администрации Николая Калашника в Telegram.

Где именно воздух может быть опасным

Согласно информации чиновника, в результате массированной атаки вражеских дронов на Киевскую область были зафиксированы пожары.

Подчеркивается, что из-за этого "может наблюдаться загрязнение воздуха в Фастовском районе".

Отмечается, что радиационный фон в области остается в норме.

"Об этом свидетельствует мониторинг состояния атмосферного воздуха, который осуществляется на 16 пунктах наблюдения области", - уточнил Калашник.

Что советуют делать местным жителям

Жителям и гостям Киевской области советуют не находиться в районе пожара.

Если в определенной локации ощущается запах гари, рекомендуется:

ограничить пребывание на свежем воздухе;

не проветривать дома;

пить больше воды;

если есть очиститель воздуха - включить его на максимальный режим.

"Особое внимание этим советам следует уделить людям с болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем", - отметил Калашник.

Он добавил, что мониторинг происходит круглосуточно в автоматическом режиме.

"В случае ухудшения ситуации сообщим дополнительно", - подытожил чиновник.

Публикация Калашника (скриншот: t.me/Mykola_Kalashnyk)

Последствия вражеской атаки в Киевской области

Несколько ранее Калашник сообщил об "очередной неспокойной ночи для Киевщины".

"Враг атаковал мирные населенные пункты области дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - поделился он в своем Facebook.

Согласно информации чиновника, пострадавших среди населения - нет.

Не было допущено также попаданий в объекты критической инфраструктуры.

При этом последствия вражеской атаки фиксируются в Фастовском районе.

"Ночью спасатели ликвидировали пожар автомобилей на территории торгового центра. Во время тушения возгорания враг атаковал повторно. Повреждения получили два автомобиля ГСЧС. Личный состав не пострадал", - рассказал Калашник.

Поврежденное авто ГСЧС (фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)

Несколько позже - утром, во время новой атаки - произошло возгорание складских помещений на территории логистического центра.

"Всего в районе повреждены 4 частных дома, складское помещение, 14 грузовых и 9 легковых автомобилей. Оперативные службы продолжают работы по ликвидации и фиксации последствий вражеской атаки", - подытожил глава ОВА.

Информация о последствиях вражеской атаки (скриншот: facebook.com/mykola.kalashnyk)