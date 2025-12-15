На Київщині зупинили потяг "Перемишль - Київ" через ймовірну вибухівку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Відомо, що всередині потяга виявили залишену без власника валізу, що прибула зі Львова. Інших подробиці наразі не відомо.

Варто нагадати, що це вже не перший подібний випадок за останні дні - у суботу через повідомлення про замінування довелося зупинити два потяги. Тоді "Укрзалізниця" в коментарі РБК-Україна відповіла, що в разі надходження повідомлень про замінування - поїзди перевіряють вибухотехніки.

Водночас, прикордонна служба Молдови повідомила про перевірку повідомлення щодо можливого замінування міжнародного пасажирського поїзда Бухарест – Київ. Інцидент зафіксовано 13 грудня в прикордонному секторі Отаци.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" оновила графік руху на 2025–2026 роки, який почне діяти з 14 грудня. Зміни передбачають розширення внутрішніх та міжнародних маршрутів, коригування розкладів і впровадження нових форматів перевезень.

Раніше в "УЗ" попередили, що через ремонтні роботи в окремих регіонах у грудні деякі приміські поїзди курсуватимуть за новими маршрутами або розкладом, а частину рейсів тимчасово призупинять.