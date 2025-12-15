ua en ru
На Київщині зупинили потяг "Перемишль - Київ" через ймовірну вибухівку

Україна, Понеділок 15 грудня 2025 18:39
На Київщині зупинили потяг "Перемишль - Київ" через ймовірну вибухівку Ілюстративне фото: на Київщині зупинили потяг "Перемишль - Київ" через ймовірну вибухівку (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Юлія Акимова

У Київській області зупинили потяг "Перемишль - Київ" через ймовірну вибухівку. Пасажирів евакуювали неподалік Фастова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Відомо, що всередині потяга виявили залишену без власника валізу, що прибула зі Львова. Інших подробиці наразі не відомо.

Варто нагадати, що це вже не перший подібний випадок за останні дні - у суботу через повідомлення про замінування довелося зупинити два потяги. Тоді "Укрзалізниця" в коментарі РБК-Україна відповіла, що в разі надходження повідомлень про замінування - поїзди перевіряють вибухотехніки.

Водночас, прикордонна служба Молдови повідомила про перевірку повідомлення щодо можливого замінування міжнародного пасажирського поїзда Бухарест – Київ. Інцидент зафіксовано 13 грудня в прикордонному секторі Отаци.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" оновила графік руху на 2025–2026 роки, який почне діяти з 14 грудня. Зміни передбачають розширення внутрішніх та міжнародних маршрутів, коригування розкладів і впровадження нових форматів перевезень.

Раніше в "УЗ" попередили, що через ремонтні роботи в окремих регіонах у грудні деякі приміські поїзди курсуватимуть за новими маршрутами або розкладом, а частину рейсів тимчасово призупинять.

Читайте також про те, що міжнародні поїздки "Укрзалізницею" стануть зручнішими - уряд ухвалив рішення, яке дозволяє проводити прикордонний та митний контроль безпосередньо у вагонах потяга.

Окрім цього ми писали, що Європейський Союз впроваджує систему в’їзду-виїзду EES (Entry/Exit System), яка фіксує дані всіх іноземців, що перетинають кордони Шенгенської зони, зокрема й українців. Водночас жодних нових чи додаткових документів перед поїздкою до ЄС мати не потрібно.

