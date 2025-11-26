ua en ru
Головна » Життя » Зміни

Перетин кордону "Укрзалізницею" стане швидшим: уряд ухвалив важливі зміни

Середа 26 листопада 2025 13:20
Перетин кордону "Укрзалізницею" стане швидшим: уряд ухвалив важливі зміни Контроль при перетині кордону у поїздах проводитимуть швидше (фото: facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копитко

Міжнародні поїздки для українців стануть зручнішими - уряд ухвалив рішення, яке дозволяє проводити прикордонний та митний контроль безпосередньо у вагонах потяга.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram.

Прикордонний і митний контроль відбуватиметься у потязі

"Тепер контроль пасажирів відбуватиметься під час руху на під’їзді до кордону. Це значно скоротить час зупинки поїздів і зменшить стрес для пасажирів", - зазначила Свириденко.

Такий формат вже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. В уряді планують поступово поширити його на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.

Режим прискореного контролю запрацює спершу у поїздах:

  • Київ - Перемишль
  • Київ - Хелм

Прискорений контроль запрацює з січня

Щомісяця цими рейсами подорожують понад 130 тисяч українців. За словами міністра, запуск прискореного контролю очікується вже з січня, а потім практику розширять на інші поїзди цих напрямків.

"Дякую Мінрозвитку, Укрзалізниці та Державній прикордонній службі за координацію підготовки", - додала Свириденко.

Перетин кордону &quot;Укрзалізницею&quot; стане швидшим: уряд ухвалив важливі зміниПрикордонний контроль у поїздах стане швидшим (скриншот t.me/svyrydenkoy)

Читайте також про те, що Європейський Союз впроваджує систему в’їзду-виїзду EES (Entry/Exit System), яка фіксує дані всіх іноземців, що перетинають кордони Шенгенської зони, зокрема й українців. Водночас жодних нових чи додаткових документів перед поїздкою до ЄС мати не потрібно.

Раніше ми писали про те, що з 28 жовтня на всіх пунктах пропуску між Україною та Угорщиною запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає фіксацію біометричних даних громадян третіх країн.

Укрзалізниця Кордон з Україною
