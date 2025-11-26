Перетин кордону "Укрзалізницею" стане швидшим: уряд ухвалив важливі зміни

Міжнародні поїздки для українців стануть зручнішими - уряд ухвалив рішення, яке дозволяє проводити прикордонний та митний контроль безпосередньо у вагонах потяга.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення прем'єр-міністра Юлії Свириденко у Telegram .

Прикордонний і митний контроль відбуватиметься у потязі

"Тепер контроль пасажирів відбуватиметься під час руху на під’їзді до кордону. Це значно скоротить час зупинки поїздів і зменшить стрес для пасажирів", - зазначила Свириденко.

Такий формат вже працює в окремих поїздах Інтерсіті+ на польському напрямку. В уряді планують поступово поширити його на спальні вагони нічних міжнародних маршрутів.

Режим прискореного контролю запрацює спершу у поїздах:

Київ - Перемишль

Київ - Хелм

Прискорений контроль запрацює з січня

Щомісяця цими рейсами подорожують понад 130 тисяч українців. За словами міністра, запуск прискореного контролю очікується вже з січня, а потім практику розширять на інші поїзди цих напрямків.

"Дякую Мінрозвитку, Укрзалізниці та Державній прикордонній службі за координацію підготовки", - додала Свириденко.

Прикордонний контроль у поїздах стане швидшим (скриншот t.me/svyrydenkoy)