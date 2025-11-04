ЄС вводить нові правила на кордоні: чи треба українцям додаткові документи

Європейський Союз впроваджує систему в’їзду-виїзду EES (Entry/Exit System), яка фіксує дані всіх іноземців, що перетинають кордони Шенгенської зони, зокрема й українців. Водночас жодних нових чи додаткових документів перед поїздкою до ЄС мати не потрібно.

Без нових документів, але з біометрією

За словами Демченка, нова система не вимагатиме від українців жодних додаткових документів. Вона лише передбачає внесення до бази даних біометричних параметрів: відбитків пальців, зображення обличчя, паспортних даних та інформації про перетин кордону.

"Рішення Європейського Союзу визначає, що до цієї системи вносяться біометричні дані, відбитки пальців і зображення обличчя. Також дані про паспортні документи, щоб унеможливити використання підробок, а також інформація про сам перетин кордону", - пояснив він.

Що варто знати українцям

Українці, як і раніше, зможуть перебувати в країнах ЄС до 90 днів протягом 180 днів у межах безвізового режиму. Для цього обов’язково потрібно мати біометричний закордонний паспорт.

За інформацією від суміжних країн, відбитки пальців не братимуть у дітей до 12 років, проте фото обличчя робитимуть усім.

Коли запровадять платний в'їзд до ЄС

У майбутньому в'їзд у ЄС може стати платним, втім коли це станеться поки невідомо.

"Ця норма ще не працює. Загалом питання нової системи в'їзду-виїзду Європейський Союз піднімають вже не перший рік. Коли це запрацює - це виключно рішення Європейського Союзу. Відзначу, що ЄС кілька разів відтермінував впровадження цієї системи. Коли запрацює та умова (про платний в'їзд, - Ред.) - мені складно сказати, бо це теж має вирішити Європейський Союз", - додав Демченко.