ua en ru
Сб, 13 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

У мережі заявили про масові "мінування" поїздів УЗ: що відомо про інциденти

Україна, Субота 13 грудня 2025 15:43
UA EN RU
У мережі заявили про масові "мінування" поїздів УЗ: що відомо про інциденти Ілюстративне фото: у мережі заявили про масові "мінування" низки поїздів УЗ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Удень суботи, 13 грудня, у мережі почали повідомляти про масові "мінування" низки поїздів "Укрзалізниці". Йдеться як про регіональні, так і міжнародні рейси.

РБК-Україна розповідає, що відомо про "мінування" поїздів.

Повідомлення про мінування

Близько 14:00 у мережі почала поширюватися інформація про нібито замінування поїзда "Перемишль - Київ". Зокрема, усіх пасажирів нібито вивели на вулицю посеред поля. Ці повідомлення супроводжувалися низкою відео, на яких пасажирів висаджують із потяга.

Уже за деякий час почала з'являтися інформація про замінування поїздів "Київ-Ужгород" та "Київ-Будапешт". Ці повідомлення також супроводжувалися відео з евакуацією пасажирів.

Однак варто зауважити, що станом на 15:40 українська сторона та "Укрзалізниця" офіційно не підтверджувала інформацію про мінування.

Що каже "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" в коментарі РБК-Україна відповіла, що в разі надходження повідомлень про замінування - поїзди перевіряють вибухотехніки.

"У разі надходження повідомлень про мінування поїзди перевіряють вибухотехніки, після чого вони продовжують рух за маршрутом. Залізничники докладають усіх зусиль, щоб у разі відхилення від графіка мінімізувати відставання", - зазначили в компанії.

У Молдові підтвердили

Прикордонна служба Молдови повідомила про перевірку інформації про ймовірне замінування міжнародного пасажирського поїзда сполученням Бухарест - Київ. Інцидент стався 13 грудня в прикордонному секторі Отаци.

За даними відомства, о 12:57 було активовано сигнал "Вибуховий BRAVO" після отримання інформації через Північний регіональний координаційний центр. Попередньо, о 12:50 на пункті пропуску Валчинець супроводжуючий поїзда отримав повідомлення від диспетчерської служби CFM про тривогу, передану українською залізницею.

Йшлося про дзвінок на гарячу лінію з інформацією про можливе замінування поїзда №100, який складався з чотирьох вагонів і на той момент перебував у пункті пропуску на виїзді з Молдови.

Після надходження сигналу всі компетентні служби були оперативно сповіщені та залучені до перевірки. На місці проводяться заходи відповідно до встановлених процедур для забезпечення безпеки пасажирів, залізничного персоналу та інфраструктури.

У Прикордонній службі Молдови зазначили, що з максимальною відповідальністю ставляться до подібних повідомлень і пообіцяли інформувати громадськість у міру надходження підтвердженої інформації.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки Росії Одеською областю 13 грудня низка поїздів затримується або скасована.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Молдова Потяг
Новини
Зеленський: Росія застосувала понад 450 дронів і 30 ракет під час нічної атаки
Зеленський: Росія застосувала понад 450 дронів і 30 ракет під час нічної атаки
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі