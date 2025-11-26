ua en ru
"Укрзалізниця" змінює рух приміських поїздів у грудні: які рейси поїдуть за новим графіком

Середа 26 листопада 2025 16:38
UA EN RU
"Укрзалізниця" змінює рух приміських поїздів у грудні: які рейси поїдуть за новим графіком Графік і маршрут низки приміських поїздів зміняться у грудні (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

"Укрзалізниця" попередила про масштабні зміни у русі приміських поїздів у грудні. Обмеження та коригування розкладів пов'язані з ремонтними роботами на Полтавщині, Київщині, Івано-Франківщині та Дніпропетровщині.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram.

Зміни на початку грудня

1-5, 8 грудня:

  • №6532 Кременчук - Полтава-Південна курсуватиме лише до ст. Кобеляки.
  • №6533 Полтава-Південна - Кременчук - до ст. Нові Санжари.

9-10 грудня №6532 рухатиметься за зміненим графіком: відправлення о 9:22 (замість 8:32), прибуття о 12:32 (замість 11:35).

Тимчасові скасування

8-12 грудня не курсуватимуть поїзди сполученням Ромодан - Гребінка і у зворотному напрямку: №6363, №6366, №6364, №6365.

2-5 грудня тимчасово скасовані рейси:

  • №6704/6703 Київ-Волинський - Миронівка
  • №6726/6725 Миронівка - Київ-Пасажирський

8, 11, 16, 18-20, 22 грудня: не курсуватимуть №6423/6424 Івано-Франківськ - Стрий - Івано-Франківськ.

Коригування розкладу на Київщині

1-7 грудня:

  • №6809 Яготин - Київ-Волинський відправлятиметься об 11:25 (замість 11:15).
  • №6811 Гребінка - Київ-Волинський - 11:34-14:56 (замість 11:15-14:37).

Зміни на середину грудня

15-22 грудня:

  • №6363 Ромодан - Гребінка: 11:24-13:11
  • №6809 Яготин - Київ-Волинський: 11:37-14:08
  • №6811 Гребінка - Київ-Волинський: 11:17-14:39

Зміни на Дніпропетровщині

8-11 грудня: №6277 Лозова - Дніпро відправлятиметься зі ст. Павлоград-1 о 07:20 (замість 07:36), прибуття - 09:49 (замість 09:58).

Актуальні графіки приміських рейсів можна глянути на сайті "Укрзалізниці".

Читайте також про те, що міжнародні поїздки "Укрзалізницею" стануть зручнішими - уряд ухвалив рішення, яке дозволяє проводити прикордонний та митний контроль безпосередньо у вагонах потяга.

Раніше ми писали про те, що з 19 листопада по 2 грудня низка приміських поїздів на Полтавщині курсуватиме за зміненими маршрутами через планові ремонтні роботи на залізничних ділянках.

