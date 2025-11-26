"Укрзалізниця" змінює рух приміських поїздів у грудні: які рейси поїдуть за новим графіком

"Укрзалізниця" попередила про масштабні зміни у русі приміських поїздів у грудні. Обмеження та коригування розкладів пов'язані з ремонтними роботами на Полтавщині, Київщині, Івано-Франківщині та Дніпропетровщині.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Telegram .

8-12 грудня не курсуватимуть поїзди сполученням Ромодан - Гребінка і у зворотному напрямку: №6363, №6366, №6364, №6365.

