ua en ru
Пн, 15 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

На Киевщине остановили поезд "Перемышль - Киев" из-за вероятной взрывчатки

Украина, Понедельник 15 декабря 2025 18:39
UA EN RU
На Киевщине остановили поезд "Перемышль - Киев" из-за вероятной взрывчатки Иллюстративное фото: на Киевщине остановили поезд "Перемышль - Киев" из-за вероятной взрывчатки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

В Киевской области остановили поезд "Перемышль - Киев" из-за вероятной взрывчатки. Пассажиров эвакуировали неподалеку от Фастова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Известно, что внутри поезда обнаружили оставленный без владельца чемодан, прибывший из Львова. Других подробностей пока не известно.

Стоит напомнить, что это уже не первый подобный случай за последние дни - в субботу из-за сообщения о заминировании пришлось остановить два поезда. Тогда "Укрзализныця" в комментарии РБК-Украина ответила, что в случае поступления сообщений о заминировании - поезда проверяют взрывотехники.

В то же время, пограничная служба Молдовы сообщила о проверке сообщения о возможном заминировании международного пассажирского поезда Бухарест - Киев. Инцидент зафиксирован 13 декабря в пограничном секторе Отацы.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" обновила график движения на 2025-2026 годы, который начнет действовать с 14 декабря. Изменения предусматривают расширение внутренних и международных маршрутов, корректировку расписаний и внедрение новых форматов перевозок.

Ранее в "УЗ" предупредили, что из-за ремонтных работ в отдельных регионах в декабре некоторые пригородные поезда будут курсировать по новым маршрутам или расписанию, а часть рейсов временно приостановят.

Читайте также о том, что международные поездки "Укрзализныцей" станут более удобными - правительство приняло решение, которое позволяет проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда.

Кроме этого мы писали, что Европейский Союз внедряет систему въезда-выезда EES (Entry/Exit System), которая фиксирует данные всех иностранцев, пересекающих границы Шенгенской зоны, в том числе и украинцев. В то же время никаких новых или дополнительных документов перед поездкой в ЕС иметь не нужно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Полиция Киева Поезд
Новости
Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники
Дроны СБУ третий раз за неделю атаковали нефтедобычу РФ в Каспийском море, - источники
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе