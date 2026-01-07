На Київ знову насувається снігопад, водіїв просять не користуватися авто

Як планує свою роботу "Київавтодор"

За словами очільника комунальної корпорації, у Києві "у четвер в першій половині дня очікується погіршення погодних умов - снігу 4-5 см на годину".

"І десь до 16-17 години буде такий великий сніг", - додав Федоренко.

Він повідомив, що з огляду на це "Київавтодор" буде працювати "в пасивному режимі":

здійснювати превентивну обробку;

формувати колони й очищати проїжджу частину.

Про що просять водіїв і пішоходів

"Закликаємо киян слідкувати за прогнозом погоди та не користуватися власними авто в період негоди, віддавши перевагу громадському транспорту", - наголосив Федоренко.

Він пояснив, що це:

допоможе уникнути заторів у місті;

суттєво прискорить роботу комунальних служб і спецтехніки (які прибирають і обробляють вулично-дорожню мережу).

Тим часом водіїв просять "звернути особливу увагу на правила паркування".

"Зокрема не залишати приватні авто на узбіччях доріг, аби не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки, оскільки авто за необхідності будуть евакуйовані", - зауважив голова КК "Київавтодор".

Насамкінець пішоходам під час ускладнення погодних умов рекомендують: