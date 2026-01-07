На Київ знову насувається снігопад, водіїв просять не користуватися авто

У першій половині дня четверга, 8 січня, у столиці очікується погіршення погодних умов і "великий сніг". Тож вже зараз комунальна корпорація "Київавтодор" готується до подолання наслідків негоди.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповів голова КК "Київавтодор" Олександр Федоренко.
За словами очільника комунальної корпорації, у Києві "у четвер в першій половині дня очікується погіршення погодних умов - снігу 4-5 см на годину".
"І десь до 16-17 години буде такий великий сніг", - додав Федоренко.
Він повідомив, що з огляду на це "Київавтодор" буде працювати "в пасивному режимі":
"Закликаємо киян слідкувати за прогнозом погоди та не користуватися власними авто в період негоди, віддавши перевагу громадському транспорту", - наголосив Федоренко.
Він пояснив, що це:
Тим часом водіїв просять "звернути особливу увагу на правила паркування".
"Зокрема не залишати приватні авто на узбіччях доріг, аби не перешкоджати роботі снігоприбиральної техніки, оскільки авто за необхідності будуть евакуйовані", - зауважив голова КК "Київавтодор".
Насамкінець пішоходам під час ускладнення погодних умов рекомендують:
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про суттєве ускладнення погодних умов впродовж 8-11 січня 2026 року.
Вже завтра - у четвер, 8 січня - погода в Україні очікується "складна" й "контрастна". Місцями ймовірні сильні опади - сніг, мокрий сніг і навіть дощ.
В цілому ж негоду зі значним снігом в Україні впродовж 8-9 січня прогнозують у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях - у зв'язку з переміщенням активного циклону з південного заходу.
Тим часом впродовж 10-11 січня - внаслідок вторгнення з півночі арктичного повітря - очікується суттєве похолодання.
Температура повітря вночі у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях може "впасти" до 14-20 градусів морозу. Місцями - навіть до 23 градусів нижче нуля.
Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році в цілому.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні.