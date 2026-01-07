На Киев снова надвигается снегопад, водителей просят не пользоваться авто

В первой половине дня четверга, 8 января, в столице ожидается ухудшение погодных условий и "большой снег". Поэтому уже сейчас коммунальная корпорация "Киевавтодор" готовится к преодолению последствий непогоды.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал глава КК "Киевавтодор" Александр Федоренко.
По словам главы коммунальной корпорации, в Киеве "в четверг в первой половине дня ожидается ухудшение погодных условий - снега 4-5 см в час".
"И где-то до 16-17 часов будет такой большой снег", - добавил Федоренко.
Он сообщил, что в связи с этим "Киевавтодор" будет работать "в пассивном режиме":
"Призываем киевлян следить за прогнозом погоды и не пользоваться собственными авто в период непогоды, отдав предпочтение общественному транспорту", - подчеркнул Федоренко.
Он объяснил, что это:
Между тем водителей просят "обратить особое внимание на правила парковки".
"В частности не оставлять личные авто на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники, поскольку авто при необходимости будут эвакуированы", - отметил глава КК "Киевавтодор".
В завершение пешеходам во время осложнения погодных условий рекомендуют:
Напомним, ранее в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили о существенном осложнении погодных условий в течение 8-11 января 2026 года.
Уже завтра - в четверг, 8 января - погода в Украине ожидается "сложная" и "контрастная". Местами вероятны сильные осадки - снег, мокрый снег и даже дождь.
В целом же непогоду со значительным снегом в Украине в течение 8-9 января прогнозируют в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях - в связи с перемещением активного циклона с юго-запада.
Между тем в течение 10-11 января - в результате вторжения с севера арктического воздуха - ожидается существенное похолодание.
Температура воздуха ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях может "упасть" до 14-20 градусов мороза. Местами - даже до 23 градусов ниже нуля.
Кроме того, в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году в целом.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине.