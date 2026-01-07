На Киев снова надвигается снегопад, водителей просят не пользоваться авто

Как планирует свою работу "Киевавтодор"

По словам главы коммунальной корпорации, в Киеве "в четверг в первой половине дня ожидается ухудшение погодных условий - снега 4-5 см в час".

"И где-то до 16-17 часов будет такой большой снег", - добавил Федоренко.

Он сообщил, что в связи с этим "Киевавтодор" будет работать "в пассивном режиме":

осуществлять превентивную обработку;

формировать колонны и очищать проезжую часть.

О чем просят водителей и пешеходов

"Призываем киевлян следить за прогнозом погоды и не пользоваться собственными авто в период непогоды, отдав предпочтение общественному транспорту", - подчеркнул Федоренко.

Он объяснил, что это:

поможет избежать пробок в городе;

существенно ускорит работу коммунальных служб и спецтехники (которые убирают и обрабатывают улично-дорожную сеть).

Между тем водителей просят "обратить особое внимание на правила парковки".

"В частности не оставлять личные авто на обочинах дорог, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники, поскольку авто при необходимости будут эвакуированы", - отметил глава КК "Киевавтодор".

В завершение пешеходам во время осложнения погодных условий рекомендуют: