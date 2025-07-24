Київ "закривають" для фур і вантажівок: у КМДА назвали причину і терміни
Найближчими днями у Києві обмежуватимуть рух для фур і вантажівок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
В який період і чому Київ "закривають" для вантажівок
У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух для вантажівок у столиці обмежуватимуть через прогнозовану спеку у період:
- з п'ятниці, 25 липня;
- до понеділка, 28 липня.
Уточнюється, що обмеження руху для великовагового автотранспорту на вулично-дорожній мережі міста діють при температурі повітря понад +28°C.
Водіям пояснили, що такі тимчасові заходи поширюються на вантажівки:
- вагою понад 24 т;
- навантаженням на вісь понад 7 т.
"Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму", - зауважили у КМДА.
Насамкінець громадянам розповіли, що дотримання цих обмежень буде контролювати Управління патрульної поліції у місті Києві.
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Якої погоди чекати у Київській області найближчим часом
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, завтра, 25 липня, на заході та півночі нашої країни переважатиме погода з мінливою хмарністю.
У деяких областях ймовірні короткочасні дощі. Подекуди - навіть грози.
Прогноз погоди в Україні на 25 липня (карта: meteo.gov.ua)
У більшості районів Київської області також ймовірні короткочасні опади.
При цьому температура повітря вдень у деяких локаціях може досягати +32°C.
Прогноз погоди у Київській області на 25 липня (карта: meteo.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.
Тим часом через будівництво метро на Виноградар у Києві до наступного року перекрили рух на проспекті Європейського Союзу.
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