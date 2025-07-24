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Київ "закривають" для фур і вантажівок: у КМДА назвали причину і терміни

Четвер 24 липня 2025 14:02
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Київ "закривають" для фур і вантажівок: у КМДА назвали причину і терміни У Києві вже відзавтра можуть обмежувати рух великовагового автотранспорту (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Найближчими днями у Києві обмежуватимуть рух для фур і вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

В який період і чому Київ "закривають" для вантажівок

У КМДА розповіли (посилаючись на КК "Київавтодор"), що рух для вантажівок у столиці обмежуватимуть через прогнозовану спеку у період:

  • з п'ятниці, 25 липня;
  • до понеділка, 28 липня.

Уточнюється, що обмеження руху для великовагового автотранспорту на вулично-дорожній мережі міста діють при температурі повітря понад +28°C.

Водіям пояснили, що такі тимчасові заходи поширюються на вантажівки:

  • вагою понад 24 т;
  • навантаженням на вісь понад 7 т.

"Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму", - зауважили у КМДА.

Насамкінець громадянам розповіли, що дотримання цих обмежень буде контролювати Управління патрульної поліції у місті Києві.

Київ &quot;закривають&quot; для фур і вантажівок: у КМДА назвали причину і терміниПублікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Якої погоди чекати у Київській області найближчим часом

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, завтра, 25 липня, на заході та півночі нашої країни переважатиме погода з мінливою хмарністю.

У деяких областях ймовірні короткочасні дощі. Подекуди - навіть грози.

Київ &quot;закривають&quot; для фур і вантажівок: у КМДА назвали причину і терміниПрогноз погоди в Україні на 25 липня (карта: meteo.gov.ua)

У більшості районів Київської області також ймовірні короткочасні опади.

При цьому температура повітря вдень у деяких локаціях може досягати +32°C.

Київ &quot;закривають&quot; для фур і вантажівок: у КМДА назвали причину і терміниПрогноз погоди у Київській області на 25 липня (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні почали тимчасово зупиняти рух вантажівок і фур на тлі погодних умов і пояснювали, яких транспортних засобів такі обмеження не стосуються.

Тим часом через будівництво метро на Виноградар у Києві до наступного року перекрили рух на проспекті Європейського Союзу.

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