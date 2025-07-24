Киев "закрывают" для фур и грузовиков: в КГГА назвали причину и сроки

В ближайшие дни в Киеве будут ограничивать движение для фур и грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

В какой период и почему Киев "закрывают" для грузовиков

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение для грузовиков в столице будут ограничивать из-за прогнозируемой жары в период:

с пятницы, 25 июля;

до понедельника, 28 июля.

Уточняется, что ограничения движения для тяжеловесного автотранспорта на улично-дорожной сети города действуют при температуре воздуха более +28°C.

Водителям объяснили, что такие временные меры распространяются на грузовики:

весом более 24 т;

нагрузкой на ось более 7 т.

"Время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом", - отметили в КГГА.

В завершение гражданам рассказали, что соблюдение этих ограничений будет контролировать Управление патрульной полиции в городе Киеве.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Какой погоды ждать в Киевской области в ближайшее время

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, завтра, 25 июля, на западе и севере нашей страны будет преобладать погода с переменной облачностью.

В некоторых областях вероятны кратковременные дожди. Кое-где - даже грозы.

Прогноз погоды в Украине на 25 июля (карта: meteo.gov.ua)

В большинстве районов Киевской области также вероятны кратковременные осадки.

При этом температура воздуха днем в некоторых локациях может достигать +32°C.

Прогноз погоды в Киевской области на 25 июля (карта: meteo.gov.ua)