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Киев "закрывают" для фур и грузовиков: в КГГА назвали причину и сроки

Четверг 24 июля 2025 14:02
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Киев "закрывают" для фур и грузовиков: в КГГА назвали причину и сроки В Киеве уже с завтрашнего дня могут ограничивать движение тяжеловесного автотранспорта (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В ближайшие дни в Киеве будут ограничивать движение для фур и грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

В какой период и почему Киев "закрывают" для грузовиков

В КГГА рассказали (ссылаясь на КК "Киевавтодор"), что движение для грузовиков в столице будут ограничивать из-за прогнозируемой жары в период:

  • с пятницы, 25 июля;
  • до понедельника, 28 июля.

Уточняется, что ограничения движения для тяжеловесного автотранспорта на улично-дорожной сети города действуют при температуре воздуха более +28°C.

Водителям объяснили, что такие временные меры распространяются на грузовики:

  • весом более 24 т;
  • нагрузкой на ось более 7 т.

"Время действия ограничений будут устанавливать в соответствии с температурным режимом", - отметили в КГГА.

В завершение гражданам рассказали, что соблюдение этих ограничений будет контролировать Управление патрульной полиции в городе Киеве.

Киев &quot;закрывают&quot; для фур и грузовиков: в КГГА назвали причину и срокиПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Какой погоды ждать в Киевской области в ближайшее время

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, завтра, 25 июля, на западе и севере нашей страны будет преобладать погода с переменной облачностью.

В некоторых областях вероятны кратковременные дожди. Кое-где - даже грозы.

Киев &quot;закрывают&quot; для фур и грузовиков: в КГГА назвали причину и срокиПрогноз погоды в Украине на 25 июля (карта: meteo.gov.ua)

В большинстве районов Киевской области также вероятны кратковременные осадки.

При этом температура воздуха днем в некоторых локациях может достигать +32°C.

Киев &quot;закрывают&quot; для фур и грузовиков: в КГГА назвали причину и срокиПрогноз погоды в Киевской области на 25 июля (карта: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начали временно останавливать движение грузовиков и фур на фоне погодных условий и объясняли, каких транспортных средств такие ограничения не касаются.

Тем временем из-за строительства метро на Виноградарь в Киеве до следующего года перекрыли движение на проспекте Европейского Союза.

Читайте также, урожай каких культур в Украине может оказаться под угрозой из-за неоднородной погоды - и по температурному режиму, и по количеству осадков - во второй декаде июля.

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