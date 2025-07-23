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Від посухи до потопів: врожай яких культур під загрозою через липневу погоду в Україні

Середа 23 липня 2025 13:54
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Від посухи до потопів: врожай яких культур під загрозою через липневу погоду в Україні Ріст і розвиток сільськогосподарських культур часто залежить від погоди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі підбили підсумки погодних умов впродовж другої декади липня 2025 року у різних регіонах країни та розповіли про їхній вплив на ріст і розвиток сільськогосподарських культур.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

Особливості погоди в Україні в середині липня

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, впродовж другої декади липня в Україні спостерігалася неоднорідна по території за температурним режимом і кількістю опадів погода.

У більшості областей погоду визначала суха спекотна повітряна маса з південних широт.

Тим часом у західних і північних областях - помірно тепла, зумовлена повільним переміщенням циклонів та атмосферних фронтів.

Уточнюється, що під час їхнього проходження відмічалися:

  • дощі різної інтенсивності;
  • місцями - з грозами, градом та сильними поривами вітру.

Від посухи до потопів: врожай яких культур під загрозою через липневу погоду в УкраїніАгрометеорологічні умови у другій декаді липня 2025 року (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

В яких регіонах рослини постраждали найбільше і від чого

Експерти УкрГМЦ повідомили, що агрометеорологічні умови другої декади липня на переважній частині території країни (окрім західних і північних областей) були малосприятливими для формування урожаю:

  • пізніх сільськогосподарських культур;
  • городини;
  • овочевих;
  • плодових.

"Через переважно жарку, часом спекотну погоду", - пояснили фахівці та додали, що впродовж декади кількість днів із температурами вище +30°C становила 4-10, тим часом як вище за +35°C - 1-5 днів.

Такі умови призвели до посилення та поширення повітряно-ґрунтової посухи у північні та центральні райони.

"Для бульбокоренеплодів умови в цих областях були несприятливими через високі температури ґрунту на глибині 10 см, які упродовж всієї декади у денні години підвищувалися до плюс 25°C і вище досягаючи плюс 30-32°C, що стримувало або припиняло ріст бульб картоплі та приріст ваги кореня буряків", - розповіли українцям.

Місцями відмічалося стійке в'янення та засихання рослин в денні години.

Внаслідок стійкого дефіциту ефективних дощів малосприятливими для формування врожаю пізніх культур агрометеорологічні умови залишалися:

  • у південних областях;
  • у центральних областях;
  • у східних областях.

Там тривала ґрунтова посуха.

"Проте умови для формування врожаю пізніх сільгоспкультур не були критичними, завдяки чергуванню періодів спеки з прохолодою та наявності роси у ранкові години, що пом'якшувало згубний вплив надвисоких температур і було додатковим ресурсом вологи для рослин", - зауважили спеціалісти.

Тим часом на більшості площ західних і північних областей агрометеорологічні умови були задовільними - завдяки дощам локального характеру, які підтримували запаси продуктивної вологи метрового шару.

Одночасно із тим сильні зливи спричинили пошкодження посівів сільськогосподарських культур різного ступеню:

  • локальне полягання посівів;
  • осипання плодів плодових дерев;
  • пошкодження городніх культур.

Така погода створювала також сприятливі умови для інтенсивного росту бур'янів і поширення грибкових хвороб.

Від посухи до потопів: врожай яких культур під загрозою через липневу погоду в УкраїніПублікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що цьогорічна спека й тривала відсутність опадів створили сприятливі умови для активного розвитку саранових. Один із перших спалахів вже зафіксовано на території Кушугумської громади неподалік Запоріжжя.

Через стрімке й непередбачуване переміщення сарани на території Комунарського району запровадили навіть особливий режим захисту рослин.

Крім того, ми пояснювали, чому в Україні зменшується кількість колорадського жука.

Читайте також, в яких річках України ситуація з водою в липні найгірша.

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