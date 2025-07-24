В Україну йдуть грози та спека: які регіони заллє, а де буде найгарячіше

Завтра, 25 липня, атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та грози на захід і північ України. На решті території збережеться спека до +35°C.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву синоптика Наталку Діденко.

У п’ятницю, 25 липня, в Україну заходить атмосферний фронт, який торкнеться насамперед західних областей.

Протягом дня та ближче до вечора дощі з грозами поширяться на:

Житомирську,

Чернігівську,

Київську області.

На північному заході країни очікується осередок прохолоди, де температура знизиться на кілька градусів.

Водночас у більшості регіонів буде сухо та спекотно. За прогнозами синоптика, температура повітря по країні коливатиметься в межах +28…+32°C, а на півдні - до +35°C.

Не забувайте брати на прогулянку достатню кількість води, а також наносити на відкриті ділянки тіла SPF. В години найбільшої спеки, з 10:00 до 16:00 варто утримуватись від довгого перебування під палючим сонцем і перейти в тінь чи приміщення, що охолоджуються.

У столиці вночі опадів не передбачається, але вдень можливі локальні грозові дощі, температура очікується до +30°C і вище. Киянам та гостям столиці варто взяти парасольку, якщо збираєтеся гуляти містом.

Відчутне послаблення спеки прогнозують лише після 31 липня.