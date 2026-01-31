Енергетики відновили світло в усіх областях: Шмигаль назвав причину масштабного блекауту

Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що енергетики відновили енергопостачання в усіх областях України після системнох аварії, яка відбулась сьогодні вранці. Наразі регіони повертаються планових графіків відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Шмигаля.
"Усі регіони повертаються до планових графіків, високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі. Енергетики спрацювали максимально оперативно", - йдеться у повідомленні.
Шмигаль пояснив, що вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях з хвилинним інтервалом. Це у свою чергу призвело до каскадних відключень у семи областях України.
"Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердились. За попередніми оцінками, це сталось через обмерзання ліній та обладнання", - розповів Шмигаль
За його словами, важка ситуація сьогодні буде на півночі, в центрі країни та в Одеській області. Зокрема, в Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади, а на від відновленням опалення - 220 бригад.
Тим часом президент України Володимир Зеленський опублікував вечірнє відеозвернення в якому розповів, що найскладніша ситуація зараз у Києві.
"Найбільш складно зараз у Києві, є значний дефіцит опалення, майже 3,5 тисячі будинків в різних районах без тепла. Місто, комунальні служби, енергетики обіцяють максимально виправити ситуацію по теплу на завтрашній ранок, але темп цей повинен бути швидшим. Щодо забезпечення водою в Києві, сьогодні вода має бути у всіх споживачів", - поінформував президент.
Повертаючись до слів Шмигаля, в "Укренерго" заявили, що ситуація в енергосистемі поступово стабілізується і вимушені аварійні відключення у кількох областях - наразі не застосовуються.
"Майже всі блоки атомних електростанцій, які вимушено розвантажувались внаслідок ранкової системної аварії, вже вийшли на свою номінальну потужність. Процес донавантаження АЕС триває", - розповіли у компанії.
Нагадаємо, що в результаті сьогоднішньої аварії без світла вранці 31 січня опинився Київ, значна частина України, і крім того, блекаут зачепив навіть Молдову.
Після того, що сталося, стало відомо, що в Україні ввели аварійні відключення світла, і більше того, в Києві та Харкові зупинили рух поїздів метро. Відновлення відбулося лише через кілька годин.
Крім того, на кордоні України і Молдови тимчасово не здійснювався пропуск транспортних засобів і товарів, оскільки вийшли з ладу центральні бази митних органів Молдови.