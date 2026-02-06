У низці областей України ввели екстрені відключення світла: де графіки не діють

В Україні вдень 6 лютого почали запроваджувати екстрені відключення електроенергії. У низці областей графіки відключення світла не діють.

РБК-Україна розповідає, у яких областях наразі екстрено вимикають світло.

Де ввели екстрені відключення

За даними ДТЕК, екстрені відключення ввели в Одеській, та Дніпропетровській областях.

Також наразі графіки не діють у Хмельницькій, Полтавській, Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській, Тернопільській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях.

У "Хмельницькобленерго" поінформували, що за розпорядженням "Укренерго" в області сьогодні, окрім графіка погодинних відключень, додатково запроваджено графік аварійних відключень світла.

Ці обмеження застосовуються для уникнення масштабних аварійних пошкоджень та стабілізації енергосистеми.

У Полтавській області також області застосовано графіки аварійних відключень електроенергії.

Інформація Міненерго

Раніше в Міненерго повідомляли, що через бойові дії та удари РФ по енергетичній інфраструктурі на ранок 6 лютого без світла залишилися споживачі у Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській та Кіровоградській областях.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються 109 населених пунктів у Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях.