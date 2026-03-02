Київ під атакою дрона: у столиці лунають вибухи

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - закликав киян столичний голова.

Повітряні сили повідомили, що ворожий безпілотник перебуває в районі Київського водосховища і рухається у напрямку Києва.

Удар по Україні у ніч на 2 березня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти масовано атакували дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство, після чого сталися кілька пожеж. Крім того, Військово-Морські сили ЗСУ знищили один ударний дрон типу "Шахед" на південному напрямку.

Вдень росіяни атакували дронами Одесу, у місті лунали вибухи. Згідно з даними міської адміністраціїʼ, внаслідок прильоту зруйновано приватний будинок, виникла пожежа.

У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти вночі запустили по Україні понад 90 ударних безпілотників. Зафіксовано близько 19 "прильотів", більшість ворожих цілей збили сили ППО.