Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Київ під атакою дрона: у столиці лунають вибухи

Фото: у Києві ППО працює по російському безпілотнику (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Ввечері в понеділок, 2 березня, РФ завдала удару безпілотниками по Києву. У столиці працює протиповітряна оборона, лунають вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву столичного голови Віталія Кличка та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Читайте також: Понад 700 ракет за три місяці: у Повітряних силах назвали найважчі дні зими

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - закликав киян столичний голова.

Повітряні сили повідомили, що ворожий безпілотник перебуває в районі Київського водосховища і рухається у напрямку Києва.

Удар по Україні у ніч на 2 березня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські окупанти масовано атакували дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство, після чого сталися кілька пожеж. Крім того, Військово-Морські сили ЗСУ знищили один ударний дрон типу "Шахед" на південному напрямку.

Вдень росіяни атакували дронами Одесу, у місті лунали вибухи. Згідно з даними міської адміністраціїʼ, внаслідок прильоту зруйновано приватний будинок, виникла пожежа.

У Повітряних силах розповіли, що російські окупанти вночі запустили по Україні понад 90 ударних безпілотників. Зафіксовано близько 19 "прильотів", більшість ворожих цілей збили сили ППО.

 

Обстріли України

Раніше, у ніч на 28 лютого Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 105 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 96 ворожих безпілотників.

При цьому зафіксовано влучання шести ударних дронів та падіння уламків на семи локаціях. Зокрема, російські війська атакували залізничну станцію у Дніпропетровській області. Ворожий дрон влучив в електровоз, постраждав машиніст.

Крім того, Росія атакувала Дніпро ударними дронами. Збитий "Шахед" впав за 10 метрів від будинку мера міста Бориса Філатова.

