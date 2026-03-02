RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Киев под атакой дрона: в столице раздаются взрывы

Фото: в Киеве ПВО работает по российскому беспилотнику (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Вечером в понедельник, 2 марта, РФ нанесла удар беспилотниками по Киеву. В столице работает противовоздушная оборона, раздаются взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного главы Виталия Кличко и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Читайте также: Более 700 ракет за три месяца: в Воздушных силах назвали самые тяжелые дни зимы

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - призвал киевлян столичный глава.

Воздушные силы сообщили, что вражеский беспилотник находится в районе Киевского водохранилища и движется в направлении Киева.

Удар по Украине в ночь на 2 марта

Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты массированно атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров. Кроме того, Военно-Морские силы ВСУ уничтожили один ударный дрон типа "Шахед" на южном направлении.

Днем россияне атаковали дронами Одессу, в городе раздавались взрывы. Согласно данным городской администрации, в результате прилета разрушен частный дом, возник пожар.

В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ночью запустили по Украине более 90 ударных беспилотников. Зафиксировано около 19 "прилетов", большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Обстрелы Украины

Ранее, в ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.

При этом зафиксировано попадание шести ударных дронов и падение обломков на семи локациях. В частности, российские войска атаковали железнодорожную станцию в Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в электровоз, пострадал машинист.

Кроме того, Россия атаковала Днепр ударными дронами. Сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра города Бориса Филатова.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияПВОВиталий КличкоВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеДрони