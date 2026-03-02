Киев под атакой дрона: в столице раздаются взрывы

Вечером в понедельник, 2 марта, РФ нанесла удар беспилотниками по Киеву. В столице работает противовоздушная оборона, раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного главы Виталия Кличко и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - призвал киевлян столичный глава.
Воздушные силы сообщили, что вражеский беспилотник находится в районе Киевского водохранилища и движется в направлении Киева.
Напомним, в ночь на сегодня российские оккупанты массированно атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров. Кроме того, Военно-Морские силы ВСУ уничтожили один ударный дрон типа "Шахед" на южном направлении.
Днем россияне атаковали дронами Одессу, в городе раздавались взрывы. Согласно данным городской администрации, в результате прилета разрушен частный дом, возник пожар.
В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты ночью запустили по Украине более 90 ударных беспилотников. Зафиксировано около 19 "прилетов", большинство вражеских целей сбили силы ПВО.
Ранее, в ночь на 28 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 105 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 96 вражеских беспилотников.
При этом зафиксировано попадание шести ударных дронов и падение обломков на семи локациях. В частности, российские войска атаковали железнодорожную станцию в Днепропетровской области. Вражеский дрон попал в электровоз, пострадал машинист.
Кроме того, Россия атаковала Днепр ударными дронами. Сбитый "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра города Бориса Филатова.