ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Середа 21 січня 2026 09:05
UA EN RU
Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні Ілюстративне фото: відключення світла діятимуть у всіх областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В низці областей України у середу, 21 січня, знову запроваджено аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки відключень там не діють.

РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.

"Укренерго"

Зазначається, що причиною стали наслідки масованого російського обстрілу ракетами та безпілотниками.

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у дописі.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

В "Укренерго" наголосили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Київ

У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графік відключення світла у Києві 21 січня діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.

Київська область

Після останнього обстрілу в області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються.

Одеська область

Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бот у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Полтавська область

О 07:37 в області ввели графіки аварійних відключень для 5 черг. Таку команду дало НЕК "Укренерго" у зв'язку зі заниженим рівнем напруги, пояснили у Полтаваобленерго.

Дніпропетровська область

ДТЕК оприлюднила графіки відключень електроенергії в Дніпропетровській області на 21 січня.

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Сумська область

Сьогодні в області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

  • на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
  • в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
  • у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
  • у Telegram;
  • у Facebook.

Чернігівська область

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Вінницька область

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Харківська область

  • 1.1 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 1.2 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 2.1 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
  • 3.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
  • 3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
  • 4.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
  • 4.2 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
  • 5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00
  • 5.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
  • 6.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
  • 6.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
  • 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
  • 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Черкаська область

21 січня за командою НЕК "Укренерго" продовжить діяти графік погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 00:00 - 04:30, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:30 - 22:00
  • 1.2 01:00 - 05:30, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:00
  • 2.1 00:00 - 01:00, 02:30 - 07:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 18:30, 21:00 - 23:30
  • 2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00
  • 3.1 00:00 - 03:00, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
  • 3.2 00:00 - 01:30, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
  • 4.1 00:00 - 00:30, 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:30 - 24:00
  • 4.2 00:00 - 03:30, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
  • 5.1 00:00 - 02:30, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
  • 5.2 01:30 - 06:00, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 20:00 - 22:30
  • 6.1 00:30 - 05:00, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 21:30
  • 6.2 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 24:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

Хмельницька область

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Кіровоградська область

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

Житомирська область

Сьогодні НЕК "Укренерго" змінив застосування кількості черг:

  • з 00:00 до 18:00 - 4,5 черги
  • з 18:00 до 20:00 - 4,0 черги
  • з 20:00 до 22:00 - 3,5 черги
  • з 22:00 до 24:00 - 3,0 черги

Актуальну інформацію можна дізнатися тут.

Миколаївська область

  • 1.1 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
  • 1.2 – 01:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
  • 2.1 – 00:00 - 01:00; 08:00 - 15:00; 18:30 - 00:00;
  • 2.2 – 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30;
  • 3.1 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
  • 3.2 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 09:30 - 11:30; 15:00 - 22:00;
  • 4.1 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 11:30; 15:00 - 21:30;
  • 4.2 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
  • 5.1 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:30; 15:00 - 21:30;
  • 5.2 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
  • 6.1 – 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
  • 6.2 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 19:30; 22:00 - 00:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Волинська область

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Львівська область

Сьогодні 21 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Дізнатись свою чергу відключень можна:

  • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Івано-Франківська область

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Дізнатися свою чергу можна:

  • на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
  • у Viber-боті компанії;
  • за посиланням.

Тернопільська область

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Закарпатська область

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.

Чернівецька область

Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Рівненська область

В області оновили графік відключення світла.

підчерга 1.1 20.00-00.00
підчерга 1.2 20.00-00.00
підчерга 2.1 00.00-04.00
підчерга 2.2 00.00-04.00, 18.00-20.00
підчерга 3.1 04.00-07.00, 18.00-20.00
підчерга 3.2 04.00-07.00, 18.00-22.00
підчерга 4.1 14.00-18.00
підчерга 4.2 10.00-14.00
підчерга 5.1 10.00-14.00
підчерга 5.2 10.00-14.00
підчерга 6.1 14.00-18.00
підчерга 6.2 14.00-18.00

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, що з осені 2025 року Росія відновила свою тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим багато міст України стикаються з блекаутами.

Зокрема, 9 та 13 січня Київ і Київська область зазнали двох масованих атак російських військ по енергооб’єктах. Тоді тисячі будинків у столиці та регіоні залишилися без опалення, в регіоні ввели ектренні відключення світла.

В ніч проти 20 січня Росія влаштувала новий ракетно-дроновий удар по Україні. Внаслідок масштабної атаки тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що з жовтня 2025 року РФ пошкодила близько 8,5 ГВт енергогенерації України.

Для покриття дефіциту та відновлення зруйнованих об’єктів країні терміново потрібна допомога на 1 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Війна в Україні Блекаут
Новини
Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 100 дронами: як відпрацювала ППО
Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 100 дронами: як відпрацювала ППО
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка