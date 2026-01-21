Жорсткі графіки та аварійні відключення: як сьогодні вимикають світло по всій країні
В низці областей України у середу, 21 січня, знову запроваджено аварійні відключення електроенергії. Погодинні графіки відключень там не діють.
РБК-Україна розповідає, де та як сьогодні в Україні вимикають світло.
"Укренерго"
Зазначається, що причиною стали наслідки масованого російського обстрілу ракетами та безпілотниками.
"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - йдеться у дописі.
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.
В "Укренерго" наголосили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Київ
У столиці через складну ситуацію в енергетиці продовжують застосовувати аварійні відключення електроенергії. Графік відключення світла у Києві 21 січня діятиме лише за умови скасування екстрених відключень.
Київська область
Після останнього обстрілу в області діють екстрені відключення, під час яких графіки не застосовуються.
Одеська область
Графіки діють лише для мешканців області і тільки там, де дозволяє стан мережі.
Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини - тривають аварійні відключення.
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бот у Telegram;
- приватні повідомлення у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Полтавська область
О 07:37 в області ввели графіки аварійних відключень для 5 черг. Таку команду дало НЕК "Укренерго" у зв'язку зі заниженим рівнем напруги, пояснили у Полтаваобленерго.
Дніпропетровська область
ДТЕК оприлюднила графіки відключень електроенергії в Дніпропетровській області на 21 січня.
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Сумська область
Сьогодні в області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
- в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Чернігівська область
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Вінницька область
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Харківська область
- 1.1 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 1.2 00:00-02:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 2.1 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 2.2 02:00-06:00; 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
- 3.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 3.2 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 4.1 02:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 4.2 00:00-05:30; 05:30-12:30; 16:00-23:00
- 5.1 00:00-05:30; 09:00-16:00; 19:30-24:00
- 5.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
- 6.1 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
- 6.2 00:00-02:00; 09:00-16:00; 19:30-24:00
Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
Запорізька область
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
Черкаська область
21 січня за командою НЕК "Укренерго" продовжить діяти графік погодинних вимкнень (ГПВ).
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 00:00 - 04:30, 06:00 - 10:30, 12:00 - 16:30, 18:30 - 22:00
- 1.2 01:00 - 05:30, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 22:00
- 2.1 00:00 - 01:00, 02:30 - 07:00, 08:30 - 13:00, 14:30 - 18:30, 21:00 - 23:30
- 2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 08:00, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00
- 3.1 00:00 - 03:00, 04:30 - 09:00, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
- 3.2 00:00 - 01:30, 03:00 - 07:30, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
- 4.1 00:00 - 00:30, 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:30 - 24:00
- 4.2 00:00 - 03:30, 05:00 - 09:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00
- 5.1 00:00 - 02:30, 04:00 - 08:30, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
- 5.2 01:30 - 06:00, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 20:00 - 22:30
- 6.1 00:30 - 05:00, 06:30 - 11:00, 12:30 - 17:00, 18:30 - 21:30
- 6.2 00:00 - 04:00, 05:30 - 10:00, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 24:00
Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:
Хмельницька область
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Кіровоградська область
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
- на офіційному сайті;
- в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
- через "Пошук відключень за адресою".
Житомирська область
Сьогодні НЕК "Укренерго" змінив застосування кількості черг:
- з 00:00 до 18:00 - 4,5 черги
- з 18:00 до 20:00 - 4,0 черги
- з 20:00 до 22:00 - 3,5 черги
- з 22:00 до 24:00 - 3,0 черги
Актуальну інформацію можна дізнатися тут.
Миколаївська область
- 1.1 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
- 1.2 – 01:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
- 2.1 – 00:00 - 01:00; 08:00 - 15:00; 18:30 - 00:00;
- 2.2 – 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30;
- 3.1 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
- 3.2 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 08:00; 09:30 - 11:30; 15:00 - 22:00;
- 4.1 – 00:00 - 00:30; 04:30 - 11:30; 15:00 - 21:30;
- 4.2 – 00:00 - 01:00; 04:30 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
- 5.1 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:30; 15:00 - 21:30;
- 5.2 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 15:00; 18:30 - 22:00;
- 6.1 – 01:00 - 08:00; 11:30 - 18:30; 22:00 - 00:00;
- 6.2 – 00:00 - 04:30; 08:00 - 11:30; 15:00 - 19:30; 22:00 - 00:00.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Волинська область
Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі, селі - на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.
Львівська область
Сьогодні 21 січня на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Івано-Франківська область
Дізнатися свою чергу можна:
- на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
- у Viber-боті компанії;
- за посиланням.
Тернопільська область
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Закарпатська область
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Чернівецька область
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Рівненська область
В області оновили графік відключення світла.
підчерга 1.1 20.00-00.00
підчерга 1.2 20.00-00.00
підчерга 2.1 00.00-04.00
підчерга 2.2 00.00-04.00, 18.00-20.00
підчерга 3.1 04.00-07.00, 18.00-20.00
підчерга 3.2 04.00-07.00, 18.00-22.00
підчерга 4.1 14.00-18.00
підчерга 4.2 10.00-14.00
підчерга 5.1 10.00-14.00
підчерга 5.2 10.00-14.00
підчерга 6.1 14.00-18.00
підчерга 6.2 14.00-18.00
Удари по енергетиці України
Нагадаємо, що з осені 2025 року Росія відновила свою тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим багато міст України стикаються з блекаутами.
Зокрема, 9 та 13 січня Київ і Київська область зазнали двох масованих атак російських військ по енергооб’єктах. Тоді тисячі будинків у столиці та регіоні залишилися без опалення, в регіоні ввели ектренні відключення світла.
В ніч проти 20 січня Росія влаштувала новий ракетно-дроновий удар по Україні. Внаслідок масштабної атаки тисячі будинків у Києві залишилися без опалення при морозі -15°C.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив, що з жовтня 2025 року РФ пошкодила близько 8,5 ГВт енергогенерації України.
Для покриття дефіциту та відновлення зруйнованих об’єктів країні терміново потрібна допомога на 1 млрд доларів.