Киев перейдет на жесткие графики отключений света в ближайшие дни, - Шмыгаль

Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram .

"В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам", - подчеркнул он.

Последствия обстрелов Киева

Напомним, в ночь на 20 января российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, дроны и ракеты были нацелены на Киев и область. В результате удара были повреждены энергетические объекты.

Сегодня, 21 января, энергетикам удалось оживить все объекты критической инфраструктуры Киева после очередной российской атаки в ночь на 20 января. Однако ситуация с электричеством все равно остается сложной.

Хуже всего сейчас ситуация в отдельных частях Днепровского и Деснянского районов. Там есть разрушения объектов столичной генерации из-за российского теракта. Всего более 44 тысяч домов находятся без света.

После массированного вражеского обстрела тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C.

Кроме того, в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.

В результате вражеских обстрелов энергообъектов в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный для ликвидации последствий обстрелов.

Сегодня в Киевской области и ряде областей Украины снова введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений там не действуют. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.