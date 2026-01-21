ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Киев перейдет на жесткие графики отключений света в ближайшие дни, - Шмыгаль

Киев, Среда 21 января 2026 22:06
UA EN RU
Киев перейдет на жесткие графики отключений света в ближайшие дни, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль, министр энергетики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Киев перейдет от экстренных графиков отключения света к жестким, но прогнозируемым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля в Telegram.

"В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам", - подчеркнул он.

Последствия обстрелов Киева

Напомним, в ночь на 20 января российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. В частности, дроны и ракеты были нацелены на Киев и область. В результате удара были повреждены энергетические объекты.

Сегодня, 21 января, энергетикам удалось оживить все объекты критической инфраструктуры Киева после очередной российской атаки в ночь на 20 января. Однако ситуация с электричеством все равно остается сложной.

Хуже всего сейчас ситуация в отдельных частях Днепровского и Деснянского районов. Там есть разрушения объектов столичной генерации из-за российского теракта. Всего более 44 тысяч домов находятся без света.

После массированного вражеского обстрела тысячи домов в Киеве остались без отопления при морозе -15°C.

Кроме того, в столице остаются проблемы с водоснабжением: часть районов - без воды, а в части - пониженное давление.

В результате вражеских обстрелов энергообъектов в Украине ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный для ликвидации последствий обстрелов.

Сегодня в Киевской области и ряде областей Украины снова введены аварийные отключения электроэнергии. Почасовые графики отключений там не действуют. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Денис Шмыгаль Графики отключения света
Новости
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Трамп анонсировал сделку с НАТО по Гренландии и передумал вводить пошлины
Аналитика
Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бизнес на генераторах: как работают сервисы в Украине без света и где понадобится наличка