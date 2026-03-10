В Киев официально пришла метеорологическая весна: сколько на самом деле длилась в городе зима

Метеорологическая зима в Киеве осталась позади, уступив место стабильному весеннему потеплению. Однако период холодов оказался почти на месяц короче, чем обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

Когда закончилась метеорологическая зима в Киеве

В ЦГО имени Бориса Срезневского рассказали, что согласно данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции "Киев", начиная с 1 марта 2026 года среднесуточная температура воздуха стабильно превышала 0°С.

"В Киев пришла метеорологическая весна, что в пределах климатической нормы", - подчеркнули специлисты.

Сообщается, что в целом метеорологическая зима в столице, по расчетам климатологов обсерватории:

началась 24 декабря 2025 года;

закончилась 28 февраля 2026 года.

В завершение украинцам объяснили, что длилась она (согласно подсчетам специалистов) в течение 67 дней.

"Что на 25 дней меньше средних многолетних показателей", - подытожили в ЦГО.

В Киеве официально объявили приход метеорологической весны (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Что известно о метеорологической весне по Украине

В прошлую пятницу начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала РБК-Украина, что на этой неделе воздух в некоторых регионах может местами прогреться до +18°C.

При этом вероятен "определенный дефицит" осадков.

Эксперт сообщила также, что во многих областях - западных, южных и частично центральных - метеорологическая весна уже наступила.

"То есть это - когда среднесуточная температура стабильно превышает уже 0 градусов (по Цельсию, - Ред.) и в дальнейшем тенденция сохраняется в сторону повышения", - объяснила представительница Укргидрометцентра.

Она добавила, что специалисты ожидают (с большой вероятностью), что по некоторым западным областям среднесуточные температурные показатели в ближайшее время могут перейти даже через +5°C.

"Это уже как бы вторая стадия метеорологической весны. Когда уже восстанавливается вегетация у растений", - подчеркнула Птуха.