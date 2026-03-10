ua en ru
Вт, 10 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киев официально пришла метеорологическая весна: сколько на самом деле длилась в городе зима

18:26 10.03.2026 Вт
2 мин
Нынешняя зима была капризной и морозной, но значительно короче многолетних показателей
aimg Ирина Костенко
В Киев официально пришла метеорологическая весна: сколько на самом деле длилась в городе зима Зима в столице официально закончилась (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)

Метеорологическая зима в Киеве осталась позади, уступив место стабильному весеннему потеплению. Однако период холодов оказался почти на месяц короче, чем обычно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

Читайте также: Такой стужи не было 15 лет: какой самый большой мороз "накрыл" Киев этой зимой

Когда закончилась метеорологическая зима в Киеве

В ЦГО имени Бориса Срезневского рассказали, что согласно данным наблюдений объединенной гидрометеорологической станции "Киев", начиная с 1 марта 2026 года среднесуточная температура воздуха стабильно превышала 0°С.

"В Киев пришла метеорологическая весна, что в пределах климатической нормы", - подчеркнули специлисты.

Сообщается, что в целом метеорологическая зима в столице, по расчетам климатологов обсерватории:

  • началась 24 декабря 2025 года;
  • закончилась 28 февраля 2026 года.

В завершение украинцам объяснили, что длилась она (согласно подсчетам специалистов) в течение 67 дней.

"Что на 25 дней меньше средних многолетних показателей", - подытожили в ЦГО.

В Киев официально пришла метеорологическая весна: сколько на самом деле длилась в городе зимаВ Киеве официально объявили приход метеорологической весны (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Что известно о метеорологической весне по Украине

В прошлую пятницу начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала РБК-Украина, что на этой неделе воздух в некоторых регионах может местами прогреться до +18°C.

При этом вероятен "определенный дефицит" осадков.

Эксперт сообщила также, что во многих областях - западных, южных и частично центральных - метеорологическая весна уже наступила.

"То есть это - когда среднесуточная температура стабильно превышает уже 0 градусов (по Цельсию, - Ред.) и в дальнейшем тенденция сохраняется в сторону повышения", - объяснила представительница Укргидрометцентра.

Она добавила, что специалисты ожидают (с большой вероятностью), что по некоторым западным областям среднесуточные температурные показатели в ближайшее время могут перейти даже через +5°C.

"Это уже как бы вторая стадия метеорологической весны. Когда уже восстанавливается вегетация у растений", - подчеркнула Птуха.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 11 марта Украину накроет волна почти летнего тепла. Однако безоблачное небо готовит коварную ловушку - ночью местами может быть минус.

Кроме того, в Украинском гидрометеорологическом центре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Читайте также, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Погода Глобальное потепление Погода в Киеве Климатолог Метеоролог
Новости
Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине
Трамп хвастается реакцией Путина на разговор, а в Пентагоне увидели шанс на мир в Украине
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко