Київ накрив смог: як уберегти здоров'я після обстрілів і пожеж

На лівому березі Києва внаслідок ворожих обстрілів виникли пожежі. Над містом утворився смог.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Станом на 8 годину ранку вівторка, 20 січня, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві був середнім, а радіаційний фон - у межах норми.
При цьому високий рівень забрудненості спостерігався на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 - із загальним індексом якості повітря 76.
Пізніше у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомили, що внаслідок ворожих обстрілів на лівому березі Києва виникли пожежі.
Через це над містом утворився смог.
Українцям нагадали, що після вибухів "запах диму часто відчувається локально":
Тим із киян і гостей столиці, які відчувають запах диму у своєму районі, фахівці радять:
Загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:
Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.
В цілому стежити за поточним станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:
Водночас у КМДА повідомили, що внаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, "стаціонарні пункти моніторингу якості атмосферного повітря в Києві працюють із тимчасовими збоями".
"За тривалої відсутності електроенергії дані про стан повітря можуть бути тимчасово недоступними, а інформація у щоденних звітах - неповною або відсутньою", - пояснили громадянам.
Виходячи із ситуації, що склалась, моніторити інформацію про якість повітря в Києві у режимі реального часу можна пробувати також за допомогою української екологічної системи SaveEcoBot.
Нагадаємо, в ніч на 20 січня РФ вкотре атакувала Київ, використавши балістичні ракети та дрони. У місті пролунали потужні вибухи, через що в деяких локаціях виникли проблеми з електро- та водопостачанням.
Пошкодження були зафіксовані у різних районах.
Зранку після комбінованого ворожого удару без тепла в Києві залишались 5635 багатоквартирних будинків, а без водопостачання - весь лівобережний район міста.
Без електропостачання внаслідок нічної атаки РФ по об'єктах енергетики столиці залишалися понад 335 тисяч киян.
Згідно з інформацією Повітряних сил ЗСУ, в цілому російські загарбники в ніч на 20 січня випустили по Україні сотні дронів і ракети різних типів (серед яких "Циркон", С-300 та Іскандери).
Основним напрямком удару стала при цьому Київська область.
