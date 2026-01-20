Киев накрыл смог: как уберечь здоровье после обстрелов и пожаров

На левом берегу Киева в результате вражеских обстрелов возникли пожары. Над городом образовался смог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
По состоянию на 8 часов утра вторника, 20 января, уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве был средним, а радиационный фон - в пределах нормы.
При этом высокий уровень загрязненности наблюдался на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97 - с общим индексом качества воздуха 76.
Позже в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате вражеских обстрелов на левом берегу Киева возникли пожары.
Из-за этого над городом образовался смог.
Украинцам напомнили, что после взрывов "запах дыма часто ощущается локально":
Тем из киевлян и гостей столицы, которые чувствуют запах дыма в своем районе, специалисты советуют:
Общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:
То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.
В целом следить за текущим состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:
В то же время в КГГА сообщили, что в результате отключений электроснабжения, вызванных вражескими обстрелами, "стационарные пункты мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве работают с временными сбоями".
"При длительном отсутствии электроэнергии данные о состоянии воздуха могут быть временно недоступными, а информация в ежедневных отчетах - неполной или отсутствующей", - объяснили гражданам.
Исходя из сложившейся ситуации, мониторить информацию о качестве воздуха в Киеве в режиме реального времени можно пробовать также с помощью украинской экологической системы SaveEcoBot.
Напомним, в ночь на 20 января РФ в очередной раз атаковала Киев, использовав баллистические ракеты и дроны. В городе прогремели мощные взрывы, из-за чего в некоторых локациях возникли проблемы с электро- и водоснабжением.
Повреждения были зафиксированы в разных районах.
Утром после комбинированного вражеского удара без тепла в Киеве оставались 5635 многоквартирных домов, а без водоснабжения - весь левобережный район города.
Без электроснабжения в результате ночной атаки РФ по объектам энергетики столицы оставались более 335 тысяч киевлян.
Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в целом российские захватчики в ночь на 20 января выпустили по Украине сотни дронов и ракеты различных типов (среди которых "Циркон", С-300 и Искандеры).
Основным направлением удара стала при этом Киевская область.
