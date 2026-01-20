RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Киев накрыл смог: как уберечь здоровье после обстрелов и пожаров

Над Киевом сегодня образовался смог (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На левом берегу Киева в результате вражеских обстрелов возникли пожары. Над городом образовался смог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Какова ситуация с качеством воздуха в Киеве

По состоянию на 8 часов утра вторника, 20 января, уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве был средним, а радиационный фон - в пределах нормы.

При этом высокий уровень загрязненности наблюдался на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу проспект Берестейский, 97 - с общим индексом качества воздуха 76.

Позже в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА сообщили, что в результате вражеских обстрелов на левом берегу Киева возникли пожары.

Из-за этого над городом образовался смог.

Что делать тем, кто чувствует запах дыма

Украинцам напомнили, что после взрывов "запах дыма часто ощущается локально":

  • либо неподалеку от места попаданий;
  • либо на территориях, куда его приносит ветер.

Тем из киевлян и гостей столицы, которые чувствуют запах дыма в своем районе, специалисты советуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • по возможности - включить очиститель воздуха.

Как следить за качеством воздуха в столице

Общий индекс качества воздуха (Common Air Quality Index или CAQI) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей:

  • ТЧ2.5 и ТЧ10 (частицы пыли);
  • SO2 (диоксид серы);
  • NO2 (диоксид азота);
  • О3 (приземный озон);
  • CO (оксид углерода).

То есть чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха.

"Градация" показателя CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

В целом следить за текущим состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном в столице в режиме реального времени можно:

В то же время в КГГА сообщили, что в результате отключений электроснабжения, вызванных вражескими обстрелами, "стационарные пункты мониторинга качества атмосферного воздуха в Киеве работают с временными сбоями".

"При длительном отсутствии электроэнергии данные о состоянии воздуха могут быть временно недоступными, а информация в ежедневных отчетах - неполной или отсутствующей", - объяснили гражданам.

Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Исходя из сложившейся ситуации, мониторить информацию о качестве воздуха в Киеве в режиме реального времени можно пробовать также с помощью украинской экологической системы SaveEcoBot.

Ситуация с качеством воздуха в Киеве (карта: saveecobot.com/maps)

Напомним, в ночь на 20 января РФ в очередной раз атаковала Киев, использовав баллистические ракеты и дроны. В городе прогремели мощные взрывы, из-за чего в некоторых локациях возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Повреждения были зафиксированы в разных районах.

Утром после комбинированного вражеского удара без тепла в Киеве оставались 5635 многоквартирных домов, а без водоснабжения - весь левобережный район города.

Без электроснабжения в результате ночной атаки РФ по объектам энергетики столицы оставались более 335 тысяч киевлян.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, в целом российские захватчики в ночь на 20 января выпустили по Украине сотни дронов и ракеты различных типов (среди которых "Циркон", С-300 и Искандеры).

Основным направлением удара стала при этом Киевская область.

Читайте также, в каких областях Украины качество воздуха ухудшилось в разы раньше.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиевОбстрел КиеваякістьПожарЗагрязнение воздухаСоветыАтака дроновРакетная атака